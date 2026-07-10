Nuevas normas de tráfico para motoristas entran en vigor el 1 de octubre de 2026

Pero si vas en moto, el error será no adaptarte a las nuevas normas de tráfico. A partir del 1 de octubre de 2026 cambian las reglas de circulación.

Primero, si viajas por vías interurbanas, los guantes homologados pasan de ser una recomendación a una obligación estricta. Segundo, olvídate de ir en moto con sandalias o zapatillas abiertas; el uso de calzado cerrado será completamente obligatorio.

Tercero, una buena noticia para los atascos: las motocicletas tendrán permitido circular por el arcén derecho durante las retenciones para aliviar el tráfico. Eso sí, deberás hacerlo siempre a velocidad reducida y sin poner en riesgo al resto de usuarios.

Además, si trabajas como repartidor en moto, tendrás nuevas obligaciones específicas de visibilidad y equipamiento. Ten en cuenta que otros requisitos, como las exigencias sobre cascos homologados donde ya no basta la certificación, llegarán en 2027.

Revisa a fondo todo tu equipamiento antes de que llegue la fecha límite. Evitarás multas innecesarias y viajarás mucho más protegido.