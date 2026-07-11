Volkswagen recortará un 50% su gama de coches para centrarse en los modelos más rentables

El Consejo de Dirección del Grupo Volkswagen ha anunciado una reducción progresiva del 50% de sus modelos automovilísticos y hasta un 75% la "complejidad de la oferta (como el número de configuraciones y equipamientos disponibles) con el objetivo de "concentrar las inversiones y los recursos" en los productos "que aporten mayor valor añadido a los clientes y la mayor contribución de valor al Grupo".

En la reunión celebrada este jueves, se ha presentado al Consejo de Supervisión (responsable de supervisar y aprobar las decisiones corporativas de la compañía) un "amplio paquete de medidas" con 12 iniciativas así como "la visión estratégica para 2030", según ha explicado la empresa en un comunicado.

Entre ellas se encuentra "la reducción de la complejidad y de la complejidad de variantes de la cartera de productos", "una mayor alineación de los productos, las tecnologías y el desarrollo con los mercados regionales", "el ajuste de las capacidades de la red de producción a las expectativas del mercado" y "la simplificación de las estructuras y de la cartera de participantes".

También unificará las principales áreas tecnológicas, arquitecturas electrónicas y entornos de software para satisfacer las necesidades específicas de los mercados occidental y oriental. Decisiones que buscan "materializar de forma más eficaz las sinergias en todo el Grupo, eliminar las estructuras tecnológicas paralelas y reforzar aún más el liderazgo tecnológico".

En este sentido, reducirá el número de vehículos a fabricar por año para adaptarlo a la demanda, pasando de 10 millones a 9, una bajada que se suma a los 2 millones de unidades que ha dejado de fabricar desde la pandemia. A la vez, la compañía insiste en que "las funciones de desarrollo serán más eficientes, la digitalización, la inteligencia artificial y los servicios compartidos aumentarán la productividad y unas estructuras de gestión más ligeras simplificarán los procesos de toma de decisiones".