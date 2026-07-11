El nuevo MG barato quiere hacer lo que Dacia no ha hecho con el Spring: parecerse más a un MINI que a un coche low cost

MG ya ha demostrado que sabe vender coches eléctricos baratos. Ahora quiere demostrar algo más difícil: que también puede hacer un coche barato que no parezca barato. Un eléctrico pequeño, simpático, de precio razonable y con una imagen más cercana a la de un Mini que a la de un coche low cost puro.

Esa es la idea que deja entrever el nuevo MG Go Concept, un prototipo presentado en el Festival de la Velocidad de Goodwood y que adelanta el futuro urbano eléctrico de la marca china. Todavía no hay un nombre definitivo confirmado, pero todo apunta a que será el próximo MG 2, un coche llamado a colocarse por debajo del MG4 y a convertirse en el eléctrico de acceso de MG.

MG Go Concept | MG

Un eléctrico barato que no quiere parecer barato

Durante los últimos años, MG ha construido buena parte de su éxito europeo sobre una promesa muy clara: ofrecer más coche por menos dinero. El MG4 ha sido el mejor ejemplo de esa estrategia, con una plataforma eléctrica propia, buen equipamiento y una relación calidad-precio difícil de ignorar.

Pero esa fórmula también tiene un riesgo. Cuando una marca se apoya demasiado en el precio, puede acabar atrapada en una etiqueta incómoda: la de opción barata. La compra racional. El coche que eliges porque salen las cuentas, no necesariamente porque te apetezca tenerlo.

Con el MG Go Concept, la marca parece querer romper precisamente con esa idea. Este prototipo no intenta parecer el coche eléctrico más barato del mercado. Al contrario: intenta demostrar que un urbano de acceso también puede tener carácter, diseño y algo de encanto.

Ahí está la clave. El futuro MG 2 no debería ser simplemente un coche eléctrico pequeño y económico. Para que funcione en Europa, tendrá que ser algo más: asequible, sí, pero también reconocible, simpático y con suficiente personalidad como para no quedar reducido a “el MG barato”.

MG Go Concept | MG

Precio popular, imagen más cuidada

La comparación con el Dacia Spring ayuda a entender la jugada, aunque no sean coches idénticos. El Spring ha triunfado porque ofrece algo que muy pocos modelos podían dar: acceso al coche eléctrico con un precio relativamente bajo. Es sencillo, urbano, práctico y pensado para quien prioriza el coste por encima de casi todo.

MG parece querer jugar de otra manera dentro de ese mismo terreno. Su futuro eléctrico pequeño también tendrá que ser asequible, porque ese será uno de sus grandes argumentos. Pero, a diferencia del Dacia Spring, no quiere transmitir una imagen tan básica. Quiere tener una presencia más atractiva, un diseño más emocional y una estética que recuerde más a coches urbanos con personalidad, como el Mini.

Por eso el MG Go Concept resulta interesante. No porque vaya a llegar exactamente así a los concesionarios, sino porque marca un cambio de intención. MG quiere que su coche eléctrico pequeño se vea como algo más deseable. Algo que no parezca una compra de compromiso, sino una elección con cierto componente aspiracional.

La fábrica de Galicia puede ser clave

Hay otro factor que puede determinar el éxito del futuro MG 2 en Europa: dónde se fabrique. SAIC, la matriz de MG, está especialmente afectada por los aranceles europeos a los coches eléctricos fabricados en China. Y eso complica mucho la venta de eléctricos pequeños, donde cada euro cuenta.

Por eso cobra tanta importancia el proyecto industrial de MG en Galicia. De momento, no está confirmado que el futuro MG 2 vaya a fabricarse en España, pero por lógica de mercado encajaría muy bien en una estrategia de producción europea. Si MG quiere vender un eléctrico pequeño, barato y competitivo frente a Renault, Volkswagen, CUPRA o Mini, fabricar más cerca del cliente puede ser tan importante como acertar con el diseño.

MG Go Concept | MG

MG necesita algo más que precio

El MG Go Concept llega en un momento clave para la marca. MG ya no es una desconocida en Europa. Ha vendido muchos coches, ha ganado visibilidad y ha obligado a varios fabricantes tradicionales a mirar de reojo sus precios. Pero el siguiente paso es más complicado.

Ahora necesita construir deseo. Necesita que sus coches no se elijan solo porque cuestan menos, sino porque gustan. Porque tienen una identidad propia. Porque el cliente los reconoce y los quiere, no solo porque la financiación sale bien o porque el equipamiento es abundante.

Eso es lo que intenta anticipar este prototipo. El futuro MG 2 tiene que ser barato, pero no puede parecer una simple herramienta de movilidad. Tiene que mirar al Dacia Spring por precio, pero al Mini por imagen.

Si MG consigue ese equilibrio, puede tener entre manos uno de sus coches más importantes para Europa. Porque vender eléctricos baratos ya sabe hacerlo. Lo difícil ahora es vender un eléctrico barato que, además, sea bonito.