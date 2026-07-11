Denza presenta el BAO 5: su primer SUV para el mercado europeo con 544 CV

Denza, la marca premium de BYD, ha presentado el BAO 5, su primer SUV para el mercado europeo, un modelo híbrido enchufable con una potencia combinada de 544 caballos, con hasta 90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y un alcance combinado de 835 kilómetros.

El fabricante ha elegido el Goodwood Festival of Speed para el debut europeo del modelo, con el que refuerza su estrategia de expansión en el segmento premium de los SUV electrificados. Con este modelo, Denza pone en el mercado su segundo modelo electrificado desde que iniciase su actividad en Europa durante el segundo trimestre de 2026 con el Z9GT, su berlina premium de referencia.

El BAO 5 incorpora el sistema de propulsión híbrido enchufable DMO, desarrollado específicamente para la conducción todoterreno, que combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con dos motores eléctricos. El conjunto desarrolla 544 CV y 760 Nm de par, lo que permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h.

El modelo equipa una batería Blade Battery de 31,8 kWh, con una autonomía eléctrica homologada de 90 kilómetros en ciclo WLTP y un consumo medio de 4,2 litros cada 100 kilómetros, una cifra que la compañía detalla ser "muy inferior" a sus principales rivales diésel. Las emisiones de CO2 se sitúan en 94 gramos por kilómetro, según los datos facilitados por la marca.

En el apartado dinámico, el SUV incorpora tres bloqueos electrónicos de diferencial, suspensión independiente en ambos ejes y, en la versión Ultimate, el sistema inteligente de control de la carrocería DiSus-P, capaz de aumentar la altura libre al suelo hasta 310 milímetros para mejorar las capacidades fuera del asfalto.

Con unas dimensiones de hasta 4,92 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,8 metros, el BAO 5 contará con un habitáculo equipado con una instrumentación digital de 12,3 pulgadas, una pantalla central táctil de 15,6 pulgadas, pantalla específica para el acompañante, sistema de audio Devialet de hasta 18 altavoces y un compartimento refrigerado y calefactado integrado en la consola central.

Asimismo, el vehículo dispone de un amplio paquete de asistentes a la conducción, entre ellos control de crucero inteligente, mantenimiento de carril, frenado de tráfico cruzado, cámara de visión de 360 grados y control de descenso de pendientes, además de una estructura fabricada en un 96% con acero de alta resistencia y once airbags de serie.