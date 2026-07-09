Este SUV chino de gasolina con aires de Porsche llega a España por menos de 20.000 euros

La marca china GWM es una completa desconocida pero promete dar batalla con su modelo que acaba de llegar al mercado español en este mes de julio con una oferta de lanzamiento. Se puede comprar, con motorización de gasolina, desde 19.950 euros financiando con la marca bajo condiciones específicas. Vamos a describirlo para saber si vale la pena por este precio.

El GWM Ora 5 es un SUV Compacto de 4,47 metros de largo y 1,64 de alto que integra un motor de gasolina 1.5 turbo de 160 CV de potencia. Sus prestaciones son bastante óptimas, alcanza una velocidad máxima de 190 km/h, acelera de 0 a 100 en 8,9 segundos y registra un consumo combinado de 6,9 litros cada 100 kilómetros. Este puede ser su principal defecto, gasta bastante más que muchos de sus competidores directos.

GWM Ora 5 | Centímetros Cúbicos

No todo lo chino es eléctrico

Esta propulsión está vinculada a una tracción delantera, y a una transmisión manual de doble embrague y siete velocidades. En definitiva, su mecánica no es la básica, está un peldaño por encima. Aun así, el GWM Ora 5 demuestra que todos los coches chinos no tienen que ser eléctricos, que algunos son como los vehículos de combustión de toda la vida. Eso sí, este modelo también llega al mercado español en versión híbrida y también 100% eléctrica.

Una de las cosas más llamativas del GWM Ora 5 es su diseño exterior. Tiene forma de Twingo de mayores dimensiones, sin embargo, su frontal recuerda a un Porsche 911 por la forma de sus faros y su parachoques. Estas similitudes no son de extrañar porque ya sabemos que los fabricantes chinos suelen tomar modelos europeos como referencia para diseñar sus coches que quieren que triunfen en el Viejo Continente.

GWM Ora 5 | GWM

Interior muy práctico

Es un coche pequeño pero muy práctico. El diseño interior no tiene florituras, para nada. Está estrictamente pensado para ofrecer la máxima comodidad posible y un generoso espacio de carga. Consigue los dos objetivos. Hay suficiente espacio para los pasajeros y el maletero se extiende hasta los 422 litros, muy decente para su tamaño.

El GWM Ora 5 lo tendrá bastante complicado en el mercado porque competirá contra modelos muy asentados y que son éxito de ventas, como el Seat Arona o el Peugeot 2008. Siendo sinceros, no parece que este coche chino pueda ofrecer algo diferencial para convencer a los clientes que tengan dudas y se puedan inclinar por comprar el Ora 5.