GOOGLE MAPS
Gemini llega a Google Maps para hacer más fáciles los viajes por carretera este verano
La IA mejora la navegación con información en tiempo real, indicaciones más detalladas y recomendaciones personalizadas durante el trayecto.
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La llegada de Gemini a Google Maps coincide con la primera gran operación salida del verano de 2026 y supone una mejora en la navegación, dado que ofrece información más detallada y personalizada durante los desplazamientos.
Gracias a esta integración, los conductores pueden realizar consultas por voz antes de iniciar el viaje o mientras circulan, lo que facilita modificar el recorrido si las condiciones del tráfico lo aconsejan y recibir indicaciones más precisas durante el trayecto.
Estas son algunas de las funciones que incorpora Gemini en Google Maps:
- Permite consultar información mediante comandos de voz, pulsando el icono de Gemini o diciendo "Hey Google".
- Ofrece datos sobre posibles atascos antes de comenzar el viaje para poder cambiar la ruta prevista.
- Proporciona indicaciones detalladas durante la conducción, con instrucciones de giros, salidas y referencias visuales.
- Analiza la carretera utilizando la información de Street View y el sistema Immersive Navigation de Google Maps.
- Indica con antelación en qué carril conviene situarse para tomar la salida correcta.
- Ayuda a localizar áreas de servicio según distintos criterios, como una menor afluencia de vehículos, mejores instalaciones o zonas con sombra.
Con estas nuevas capacidades, Google Maps amplía las posibilidades de planificación y asistencia en carretera, ofreciendo una navegación más adaptada a las necesidades de cada conductor tanto antes de salir como durante el recorrido.
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