Gemini llega a Google Maps para hacer más fáciles los viajes por carretera este verano

La llegada de Gemini a Google Maps coincide con la primera gran operación salida del verano de 2026 y supone una mejora en la navegación, dado que ofrece información más detallada y personalizada durante los desplazamientos.

Gracias a esta integración, los conductores pueden realizar consultas por voz antes de iniciar el viaje o mientras circulan, lo que facilita modificar el recorrido si las condiciones del tráfico lo aconsejan y recibir indicaciones más precisas durante el trayecto.

Estas son algunas de las funciones que incorpora Gemini en Google Maps:

Permite consultar información mediante comandos de voz, pulsando el icono de Gemini o diciendo "Hey Google".

Ofrece datos sobre posibles atascos antes de comenzar el viaje para poder cambiar la ruta prevista.

para poder cambiar la ruta prevista. Proporciona indicaciones detalladas durante la conducción , con instrucciones de giros, salidas y referencias visuales.

, con instrucciones de giros, salidas y referencias visuales. Analiza la carretera utilizando la información de Street View y el sistema Immersive Navigation de Google Maps .

. Indica con antelación en qué carril conviene situarse para tomar la salida correcta.

para tomar la salida correcta. Ayuda a localizar áreas de servicio según distintos criterios, como una menor afluencia de vehículos, mejores instalaciones o zonas con sombra.

Con estas nuevas capacidades, Google Maps amplía las posibilidades de planificación y asistencia en carretera, ofreciendo una navegación más adaptada a las necesidades de cada conductor tanto antes de salir como durante el recorrido.