HASTA 370 KM DE AUTONOMÍA
La nueva E-Transit de Ford ahora tiene tracción total, mayor batería y carga más rápido
A partir de 2026, las nuevas E-Transit Custom y E-Tourneo Custom contarán con una batería optimizada, aumentando su capacidad de 64 kWh a 71 kWh y la batería mejorada permitirá una recarga más rápida, con un 10-80% en aproximadamente 29 minutos.
Ford Pro anuncia importantes mejoras para la E-Transit Custom, su furgoneta eléctrica de una tonelada, que incluyen la introducción de un nuevo sistema de tracción integral y una batería optimizada para mayor autonomía y recarga más rápida. Estas innovaciones, disponibles a partir de principios de 2026, están diseñadas para ofrecer una capacidad sin precedentes y una mayor productividad a las empresas europeas.
El nuevo sistema AWD para la E-Transit Custom añade una unidad de propulsión eléctrica de alta potencia para el eje delantero, complementando la ya existente en el trasero. Este sistema controla con precisión el par enviado a las cuatro ruedas según las condiciones de conducción, garantizando una tracción adecuada ante cualquier tipo de escenario, ya sean carreteras heladas, caminos con grava o zonas en obras embarradas.
A diferencia de los sistemas AWD mecánicos convencionales, estas dos unidades de propulsión eléctricas son totalmente independientes. Esto permite que, si las ruedas traseras pierden agarre, la unidad delantera pueda enviar todo su par para compensar. El sistema monitorea el agarre hasta 50 veces por segundo, realizando ajustes en tiempo real.
Los clientes pueden elegir entre tres niveles de potencia: 100 kW, 160 kW o 210 kW. Con una potencia de 2 210 kW, la E-Transit Custom AWD puede entregar a las ruedas 630 Nm de par máximo desde parada, lo que representa más del 50% de par adicional con respecto a la versión de propulsión trasera, facilitando arranques en pendiente sin esfuerzo incluso con un remolque de 2.300 kg.
Batería mejorada para mayor autonomía y recarga más rápida
Ford Pro mejora aún más la E-Transit Custom con la optimización de su batería. Las nuevas E-Transit Custom que se fabriquen a partir de principios de 2026 contarán con una batería que incrementa su potencia de 64 kWh a 71 kWh. Esta mayor capacidad se traducirá en una autonomía de hasta 370 km con una sola recarga para la versión de propulsión trasera, lo que permitirá a los negocios llegar más lejos y realizar rutas más largas y eficientes.
En cuanto a la velocidad de recarga, las E-Transit Custom, dispondrán de una carga del 10 al 80 por ciento utilizando un cargador rápido de CC de 125 kW llevará aproximadamente 29 minutos , lo que supone un ahorro de 10 minutos y el incremento de aproximadamente 111 km de autonomía en solo 10 minutos.
Además, los usuarios de las E-Transit Custom ya en circulación se beneficiarán de actualizaciones que reducirán el tiempo de recarga del 10 al 80% de sus baterías de 64 kWh a aproximadamente 25 minutos ; una mejora de 14 minutos. El E-Tourneo Custom también recibirá estas mejoras en la batería y actualizaciones de carga rápida.
La E-Transit Custom AWD es ideal para empresas que operan con frecuencia en las condiciones de conducción más desafiantes, ya sea por su región como las zonas nórdicas o alpinas, o por su actividad como zonas en obras o entornos rurales.
