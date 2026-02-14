Este error en el taller puede matarte en segundos

Si alguna vez has llevado el coche al taller y te ha dado por curiosear debajo del elevador mientras el mecánico hace su trabajo, esto te interesa, porque lo que le pasó a un trabajador de 55 años en Leganés comienzos de mes no fue mala suerte ni un accidente raro, sino el resultado de un fallo mecánico que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier taller. El hombre entró en parada cardiorrespiratoria después de que un vehículo se desplomara sobre él desde el elevador, y solo sobrevivió porque la Policía Nacional llegó a tiempo para reanimarlo durante 20 minutos hasta que el SUMMA 112 logró estabilizarlo. Ahora está en estado crítico en el Hospital 12 de Octubre, y su caso debería hacerte pensar dos veces antes de acercarte a un coche elevado.

Los elevadores de taller no son infalibles

Los sistemas hidráulicos o neumáticos que sostienen miles de kilos en el aire pueden fallar por desgaste, falta de mantenimiento o errores humanos, y cuando eso ocurre no hay tiempo para reaccionar. Un coche elevado a dos metros de altura puede caer en décimas de segundo y aplastar cualquier cosa que esté debajo con una fuerza equivalente a recibir un golpe directo de varias toneladas. Los talleres profesionales lo saben bien y tienen protocolos estrictos para evitar que nadie se coloque bajo un vehículo elevado sin sistemas de seguridad adicionales, pero muchos clientes desconocen el riesgo y se acercan sin pensar en las consecuencias.

Talleres de coches | PIXABAY

El caso de Leganés es especialmente grave porque el trabajador era un profesional que conocía los riesgos, pero aun así sufrió el accidente en su propio lugar de trabajo, y si un mecánico experimentado puede verse sorprendido por un fallo del elevador, imagina lo que te podría pasar a ti como cliente curioso que se mete debajo para ver qué hace el mecánico o para comprobar el estado de los bajos del coche. La diferencia entre salir ileso y acabar en la UCI es simplemente estar en el lugar equivocado cuando el sistema falla, y eso puede suceder sin previo aviso ni señales de advertencia.

Además, los elevadores de taller no siempre tienen sistemas de bloqueo mecánico que impidan la caída total del vehículo en caso de fallo hidráulico. Muchos talleres pequeños usan equipos antiguos que dependen únicamente de la presión del sistema, así que, si esa presión cede por una fuga o un error de operación, el coche cae directo al suelo sin que nada lo detenga. Podrías pensar que un taller profesional siempre tiene todo en orden, pero la realidad es que el mantenimiento de estos equipos no siempre es perfecto y los fallos ocurren con más frecuencia de lo que te imaginas.

Taller de coches | Unsplash

Nunca cruces la línea de seguridad

Si estás en el taller como cliente, tu zona segura es el área de espera o cualquier lugar que el personal te haya indicado expresamente. Cruzar hacia la zona de trabajo sin autorización no solo es peligroso para ti, sino que también puede distraer al mecánico y provocar errores que podrían acabar en desastre. Los profesionales trabajan bajo coches elevados porque es su trabajo y conocen los procedimientos de seguridad, pero tú no tienes ni la formación ni el equipamiento para estar ahí, y ninguna curiosidad vale la pena arriesgar tu vida.

Los talleres suelen tener una señalización clara y barreras físicas que delimitan las zonas de trabajo, pero no todos cumplen estas normas al pie de la letra. Podrías encontrarte en un taller donde el elevador está a pocos metros de la zona de atención al cliente y nadie que te diga explícitamente que no te acerques, así que la responsabilidad de mantenerte alejado también recae en ti y tu sentido común. La norma es simple y no admite excepciones, porque un segundo de descuido puede dejarte atrapado bajo toneladas de metal sin posibilidad de escapar.

Si el mecánico necesita mostrarte algo debajo del coche, será él quien te muestre la pieza, así que mantente siempre en tu zona y deja que los profesionales hagan su trabajo sin interferencias.

Imagen de un taller de coches | Atresmedia

El riesgo es real y existe en todos los talleres

El accidente de Leganés no es una muestra de lo que puede salir mal cuando se ignoran las medidas de seguridad en entornos industriales, porque cada año se registran accidentes laborales en talleres mecánicos relacionados con caídas de vehículos, y aunque la mayoría afectan a trabajadores, los clientes también pueden verse involucrados si no respetan las distancias de seguridad. La diferencia entre un día normal en el taller y una tragedia puede ser tan pequeña como un fallo en una válvula hidráulica o un error al posicionar el coche sobre el elevador, y cuando eso ocurre las consecuencias son devastadoras.

Si llevas el coche al taller quédate en la zona de espera, pregunta lo que necesites al mecánico cuando termine el trabajo y confía en que hará su labor correctamente. Meterte debajo del elevador no te va a enseñar nada que valga la pena y sí puede costarte la vida, porque los sistemas mecánicos fallan y cuando lo hacen no hay margen para el error ni segunda oportunidad. El trabajador de Leganés tuvo suerte de que hubiera gente cerca para reanimarlo, pero tú podrías no tenerla si te pasa lo mismo en un momento en que nadie esté mirando.