Lexus presenta una tecnología que puede revolucionar la conducción: Más eficaz, más cómoda y más segura

Los ingenieros de las marcas de automóviles están todo el día trabajando para cumplir con un objetivo, que sus coches aporten algo diferencial. En un contexto tan competitivo como el actual, puede ser ese detalle distintivo el que incline la balanza de la decisión de compra hacia tu favor. La encarnizada batalla de la tecnología es bastante positiva porque está sumando herramientas que mejoran la experiencia de conducción. Buen ejemplo es el sistema steer-by-wire que estrena el fabricante japonés Lexus, perteneciente al Grupo Toyota.

Esta tecnología ya se puede disfrutar en uno de los nuevos coches de la marca, el SUV Lexus RZ 550e F SPORT, y también puede añadirse en el RZ 500e Luxury. Ambos son modelos eléctricos, y es que el steer-by-wire, por sus propias características, en principio se limitará a vehículos con esta motorización.

Sin vibraciones

El sistema consiste en eliminar la habitual columna de dirección, la cual conecta el volante con la caja de dirección para hacer girar las ruedas delanteras, las traseras, o las cuatro, según la tracción del coche. Con el steer-by-wire, esta función se consigue lanzando señales eléctricas desde el volante hacia el eje delantero (de momento, los dos modelos en los que se integra son tracción delantera).

Sustituir la columna de dirección por señales eléctricas tiene enormes beneficios. La respuesta de las ruedas al giro del volante es más rápida y fiable a lo que pide el piloto. Además, eliminando la columna, se gana espacio en el vehículo y se evitan las posibles vibraciones que esta mecánica podía generar, empobreciendo la experiencia de conducción.

Lexus RZ | Lexus

Esquivar accidentes

Gracias a estas mejoras, el steer-by-wire también incrementa bastante la seguridad de los coches. Además, la columna de dirección es posible que quede bloqueada y el vehículo no gire, provocando accidentes. Con este sistema de Lexus se esquiva ese problema porque, si fallan las señales eléctricas, se activa de inmediato un sistema de backup que mantiene el funcionamiento normal del automóvil.

Los coches que integren el steer-by-wire añadirán a su repertorio un nuevo volante vinculado a esta tecnología. No es un volante redondo, sino rectangular, como los de circuito o los aviones. Esta modificación permite que el vehículo realice giros de 200 grados sin que el conductor deba dar vueltas al volante, solo haría falta un leve movimiento. En definitiva, este sistema de Lexus se podría definir en tres palabras, eficacia, seguridad y comodidad.