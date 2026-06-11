El nuevo MG barato ya está en camino: un eléctrico urbano para repetir el pelotazo del ZS

MG ya tiene preparado su próximo golpe en el mercado europeo. La marca presentará en el Festival de Velocidad de Goodwood un nuevo prototipo eléctrico que servirá como adelanto del futuro MG 2, un utilitario de cero emisiones llamado a ocupar una de las zonas más sensibles del mercado: la de los coches pequeños, relativamente baratos y pensados para venderse en grandes volúmenes.

La jugada tiene mucho sentido. MG ya ha demostrado con el ZS que se puede construir un superventas a base de una receta muy sencilla: tamaño interesante, precio agresivo, equipamiento correcto y una imagen suficientemente moderna como para que el comprador no sienta que está eligiendo un coche barato por obligación. De hecho, en Centímetros Cúbicos ya hemos contado cómo el MG ZS consiguió convertirse en uno de los SUV más vendidos gracias a un precio muy difícil de igualar.

Ahora la marca quiere trasladar esa misma idea a un formato distinto. El MG 2 no será un SUV, sino un coche más pequeño, urbano y eléctrico. Una especie de hermano menor del MG4, pero con una misión mucho más directa: convertirse en una alternativa asequible para quien quiere un coche eléctrico nuevo sin pagar cifras de compacto grande.

MG2 | MG (Filtración)

El MG 2 no quiere ser el eléctrico más barato, sino el más interesante por precio

MG no pretende competir exactamente con los eléctricos más básicos del mercado, como el Dacia Spring o algunos modelos de Leapmotor.

La marca quiere mantener su estrategia habitual: ofrecer más coche, más tecnología y más valor por un precio contenido.

La propia MG ha dejado claro que su objetivo no pasa necesariamente por ser la opción más barata de cada segmento. La marca quiere seguir jugando la carta del valor: no vender el coche más económico a cualquier precio, sino el que ofrezca una relación más atractiva entre coste, tamaño, equipamiento y uso real.

Ese matiz es importante. El futuro MG 2 no debería entenderse como un rival directo del Dacia Spring, que juega en una liga muy básica, ni como un simple coche eléctrico de acceso con prestaciones limitadas. La comparación más interesante está en otro lugar: un utilitario eléctrico con aspecto de coche europeo, plataforma moderna y precio lo bastante bajo como para poner en apuros a modelos como el Renault 5 eléctrico, el Citroën ë-C3 o los próximos eléctricos urbanos de Volkswagen.

La propia marca ya utilizó una comparación muy gráfica con el MG ZS: un coche de tamaño similar al Nissan Qashqai, pero con precio más cercano al de un Nissan Juke. Si esa lógica se traslada al MG 2, estaríamos ante un eléctrico pequeño que podría ofrecer un tamaño y una tecnología superiores a los de muchos urbanos básicos, pero con un precio capaz de atraer a quienes hoy todavía ven el coche eléctrico como algo demasiado caro.

Y ese es exactamente el hueco que falta por conquistar. El mercado ya tiene eléctricos compactos interesantes, como el MG4 Electric, que probamos como uno de los compactos eléctricos con mejor relación precio-producto. Pero todavía falta un eléctrico pequeño, práctico y realmente competitivo para quien busca un coche de ciudad con etiqueta Cero.

MG4 Urban | MG

Será más pequeño que un MG4, pero podría usar su misma base técnica

El futuro MG 2 debería apoyarse en la misma plataforma modular escalable que utiliza el MG4.

Eso abre la puerta a un utilitario eléctrico con una base técnica más seria que la de muchos modelos urbanos de bajo coste.

Uno de los detalles más interesantes es que el MG 2 podría utilizar la misma plataforma modular escalable del MG4. Esto no significa que vaya a ser un MG4 recortado, pero sí que partiría de una arquitectura eléctrica moderna, pensada desde el inicio para coches de batería y no como una adaptación de un modelo térmico.

Si se confirma esta base, el MG 2 podría tener una ventaja importante frente a otros eléctricos pequeños: un mejor aprovechamiento del espacio interior, una posición más favorable para la batería y, posiblemente, un comportamiento más propio de coche compacto que de utilitario básico. Incluso se apunta a que podría mantener una configuración de propulsión trasera, algo poco habitual en este segmento y una de las señas técnicas más interesantes del MG4.

Por ahora no hay cifras oficiales de batería, autonomía o potencia. Pero el planteamiento apunta a un coche claramente más accesible que el MG4 y más enfocado al uso diario. No necesita tener 500 kilómetros de autonomía ni prestaciones llamativas. Lo importante será que permita cubrir desplazamientos urbanos y periurbanos con solvencia, que pueda viajar de forma ocasional y que no dispare el precio final.

MG ya ha empezado a trabajar esa parte baja de su gama eléctrica con modelos como el MG4 Urban, una versión más asequible que demuestra hasta dónde puede bajar el precio de un compacto eléctrico. El MG 2 debería ir un paso más allá: menos tamaño, menos coste y una orientación mucho más urbana.

Primeros detalles del nuevo MG4 eléctrico | MG

El coche pequeño que MG necesitaba para atacar Europa

El MG 2 llegará previsiblemente en 2027 y será uno de los lanzamientos clave de la marca en Europa.

Su objetivo será competir en el segmento de los utilitarios eléctricos, uno de los más importantes para democratizar el coche eléctrico.

El futuro MG 2 puede ser mucho más importante de lo que parece. No será el coche más llamativo de la marca, ni el más potente, ni el más tecnológico. Pero puede convertirse en uno de sus modelos más vendidos si consigue repetir la fórmula que ya hizo funcionar al MG ZS: precio ajustado, producto honesto y la sensación de que estás comprando más coche del que pagas.

Ese es el verdadero valor de MG en Europa. La marca no ha crecido por nostalgia británica ni por grandes campañas emocionales, sino porque ha entendido muy bien una necesidad concreta: muchos conductores quieren cambiar de coche, quieren etiqueta ambiental y quieren tecnología, pero no quieren pagar precios premium por ello.

El MG 2 llega justo para ese cliente. El que necesita un coche urbano, pero no quiere un eléctrico diminuto. El que mira un Dacia Spring y lo ve demasiado justo. El que mira un Renault 5 eléctrico y teme que se le vaya de presupuesto. El que quiere un coche pequeño, moderno y con etiqueta Cero, pero con el espíritu de precio que ha convertido al MG ZS en un fenómeno comercial.

Todavía falta conocer su diseño definitivo, sus cifras y, sobre todo, su precio. Pero si MG consigue colocarlo en la zona correcta, el futuro MG 2 puede convertirse en uno de los coches eléctricos más importantes de la marca. No por ser revolucionario, sino por algo mucho más útil: ser barato, práctico y suficientemente bueno como para que muchos compradores se planteen por primera vez un eléctrico.