Todos miran al Tiguan, al T-Cross y al T-Roc, pero es otro el SUV de Volkswagen ideal cuando solo piensas en gasolina

Vayamos descartando. Sobre el Volkswagen Tiguan y el T-Roc sobran las palabras. No hay mucho más por decir cuando una simple palabra lo explica todo: superventas. Modelos insignia, los más vendidos de la marca en España y ambos sostenidos por últimas generaciones aún jóvenes. El primero, un superventas híbrido con experiencia. El segundo, el SUV de gasolina por excelencia, pero que se ha pasado al bando de la electrificación.

Entonces aparece en escena el Volkswagen T-Cross. Sí, palabra autorizada cuando solo piensas en combustión. Acumulando unas 5.500 entregas desde enero, es uno de los coches de gasolina sin electrificar más vendidos del 2026. El asunto es el siguiente: la producción de su sucesor eléctrico está en marcha en la planta de Navarra, su lanzamiento, pautado para el último cuatrimestre del año, es inminente y, tarde o temprano, el popular SUV urbano irá desapareciendo del mapa.

Volkswagen Taigo | Volkswagen

Con el T-Cross apremiado por el reloj y un T-Roc que no solo se ha vuelto híbrido, sino que ha crecido en dimensiones y ha subido un segmento, quedará como referente de la gasolina para el segmento B el Volkswagen Taigo. Un ideal del motor TSI que no necesita, sin embargo, esperar a mañana para serlo.

El SUV de Volkswagen de gasolina con mejor relación precio-consumo

Un B-SUV que se hace fuerte en la relación precio-consumo: homologando un rendimiento de combustible mejor que el del T-Cross –5,3 litros a los 100 km–, interpela a la demanda por ello y por ser el SUV de acceso a la flota del fabricante alemán, y por etiquetar, como tal, un valor inferior a los 20.000 euros financiando el pago.

Volkswagen Taigo | Volkswagen

Su atractivo no se mide solo en la eficiencia de su tres cilindros con potencia de 95 CV y eso es lo interesante. Se necesita un agregado para garantizar miles de ventas al año –lleva más de 5.100 matriculaciones en 2026 y el año pasado fue el Volkswagen más vendido después del T-Roc– y el Taigo encuentra su sello distintivo en su diseño de SUV coupé. Un lenguaje visual discreto, en absoluto pretencioso, pero suficiente para forjar identidad dentro de la gama y en tu percepción como conductor.

Un SUV coupé diferente a lo que la industria nos viene acostumbrando, de manera tal que… ¿Por qué no considerarlo un old school? Puede que aparente un diseño obsoleto, más cercano a los dos mil que a esta segunda mitad de la década, pero tal parece que le sienta bien servirse de esa atemporalidad para seguir conectando con el usuario.

Volkswagen Taigo | Volkswagen

Un SUV fiel a las tradiciones

El individuo y el coche, solo eso importa. El Taigo lo pregona. Un modelo del 2026 que ha jurado lealtad a las tradiciones, por estética, por motor y conducción: mientras las transmisiones automáticas se imponen, su caja manual de cinco representa en sus propietarios una declaración de principios.