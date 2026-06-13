El impresionante Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé abre pedidos y ya tiene precio

El Mercedes-AMG GT 4puertas Coupé redefine el rendimiento: con potencia extrema, un rendimiento continuo sin igual, una dinámica de conducción precisa y una experiencia de conducción intensiva de AMG. El nuevo modelo está basado en la plataforma de alto rendimiento AMG.EA (AMG electric arquitecture) y en consecuencia subraya el espíritu pionero de Affalterbach con numerosos primeros logros mundiales.

Este modelo demostró la capacidad de esta tecnología el año pasado con el récord de conducción del CONCEPT AMG GT XX en Nardó, Italia. El demostrador tecnológico corrió más de 40.000 kilómetros en siete días y 13 horas, y pulverizó un total de 25 récords de larga distancia en el proceso.

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El nuevo modelo ya acepta pedidos y se ofrecerá inicialmente con dos trenes motrizes en este inicio: el Mercedes-AMG GT 55 4 puertas Coupé que parte de 160.500€ y el Mercedes-AMG GT 63 4 puertas Coupé que tiene un precio base de 206.500€.

Datos clave

Impulsados por un concepto revolucionario: por primera vez en un vehículo de producción en serie totalmente eléctrico, se utilizan los llamados motores de flujo axial. El deportivo utiliza tres de estos motores eléctricos altamente innovadores: dos en el eje trasero y uno en la parte delantera. Juntos, liberan una potencia del sistema de hasta 860 kW (1.169 hp). Esto se complementa con un concepto de batería de alto rendimiento que no solo garantiza una potencia enorme sino también disponible repetidamente, junto con una absorción de energía impresionantemente rápida y una alta densidad de potencia.

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Gran rendimiento: el sprint de 0 a 100 km/h se logra en solo 2,1 segundos, mientras que el vehículo necesita solo 6,4 segundos para acelerar de 0 a 200 km/h. La velocidad máxima es de 300 km/h (con paquete opcional para el conductor).

Velocidad de carga: gracias a una capacidad de carga de 600 kW, se pueden recargar más de 460 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos. Para el ciclo típico de carga del 10 al 80 % de estado de carga (SoC), solo se requieren 11 minutos.

Emoción programada para la conducción V8: con el programa de conducción "AMGFORCE Sport+", el Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé ofrece un espectáculo sonoro V8 auténtico y característico de AMG, junto con una experiencia háptico e inmersiva que incluye interrupciones de tracción durante los cambios de marcha simulados. Una pantalla adaptada para el conductor perfecciona la percepción de un deportivo V8 de alto rendimiento.

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Dinámica de conducción a nivel profesional: con el AMG Race Engineer, los pilotos más ambiciosos pueden adaptar la dinámica a su estilo de conducción. Gracias a hardware y software inteligentemente conectados, la respuesta, la tracción y el comportamiento en las curvas pueden controlarse con precisión.

Aerodinámica activa: para transferir la potencia salvaje a la carretera, la aerodinámica del coupé de 4 puertas se adapta a una velocidad fulminante a cualquier situación de conducción. El Coupé de 4 puertas presenta varios desarrollos innovadores: 2 elementos aerodinámicos activos de AEROKINETICS y el difusor trasero activo del mismo.