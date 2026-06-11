Don Quijote y Dulcinea regulan los semáforos de Ciudad Real, sumándose a las ciudades españolas que ya tenían incorporadas a algunas de sus insignes figuras

Desde este jueves, los semáforos que regulan los cruces de peatones en las inmediaciones del Museo del Quijote, en la ronda de Alarcos de Ciudad Real, estrenan las figuras de Don Quijote y de Dulcinea.

De esta forma, como señala la concejal de Turismo, "la ciudad hace un guiño sencillo, simpático, a la figura del Quijote que nos representa en todo el mundo" y recibe de una forma especial a los ciudadrealeños y turistas que visiten el Museo del Quijote, según ha informado el Ayuntamiento.

Cristina Galán ha asegurado que la iniciativa permitirá ayudar a "recordar todos los días que somos la capital del Quijote, algo de lo que sentirnos muy orgullosos".

Las figuras de Don Quijote y de Dulcinea se alternan en las lentes verdes y rojas de los semáforos de losdos pasos de peatones en los que se han instalado.

Con esta iniciativa Ciudad Real se suma a las ciudades españolas que ya tenían incorporadas a algunas de sus insignes figuras en las señales luminosas de los semáforos.