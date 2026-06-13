SEÑAL ENTRE USUARIOS
¿Qué significa si ves una bicicleta eléctrica de alquiler con el sillín girado?
Si ves bicicletas eléctricas compartidas con el sillín girado hacia un lado o completamente al revés, normalmente no es por un fallo ni por vandalismo.
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Si ves bicicletas eléctricas compartidas (de alquiler) con el sillín girado hacia un lado o completamente al revés, normalmente no es por un fallo ni por vandalismo, sino por una de estas razones:
Indicar que la bicicleta tiene algún problema. Muchos usuarios giran el sillín como señal informal para avisar a otros de que la bici tiene una avería: frenos defectuosos, batería agotada, ruedas desinfladas, etc.
Reservar la bicicleta temporalmente. Aunque no tiene validez oficial, algunas personas giran el sillín para indicar que van a volver en unos minutos y que "esa bici está ocupada".
Evitar usos indebidos. En algunos sistemas de movilidad compartida, personal de mantenimiento o reequilibrado gira el sillín cuando detecta una incidencia y está pendiente de recogida.
Por eso, si encuentras una bici con el sillín claramente girado 90 o 180 grados, conviene revisarla antes de iniciar el viaje. Muchas veces alguien está intentando decirte: "ojo, esta bici no está en las mejores condiciones".
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