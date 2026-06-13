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¿Qué significa si ves una bicicleta eléctrica de alquiler con el sillín girado?

Si ves bicicletas eléctricas compartidas con el sillín girado hacia un lado o completamente al revés, normalmente no es por un fallo ni por vandalismo.

Bici eléctrica con el silín girado

¿Qué significa si ves una bicicleta eléctrica de alquiler con el sillín girado?

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Si ves bicicletas eléctricas compartidas (de alquiler) con el sillín girado hacia un lado o completamente al revés, normalmente no es por un fallo ni por vandalismo, sino por una de estas razones:

Indicar que la bicicleta tiene algún problema. Muchos usuarios giran el sillín como señal informal para avisar a otros de que la bici tiene una avería: frenos defectuosos, batería agotada, ruedas desinfladas, etc.

Reservar la bicicleta temporalmente. Aunque no tiene validez oficial, algunas personas giran el sillín para indicar que van a volver en unos minutos y que "esa bici está ocupada".

Evitar usos indebidos. En algunos sistemas de movilidad compartida, personal de mantenimiento o reequilibrado gira el sillín cuando detecta una incidencia y está pendiente de recogida.

Por eso, si encuentras una bici con el sillín claramente girado 90 o 180 grados, conviene revisarla antes de iniciar el viaje. Muchas veces alguien está intentando decirte: "ojo, esta bici no está en las mejores condiciones".

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