El Mazda CX-30 2027 se renueva, sobre todo, en diseño y seguridad

Mazda ha anunciado este miércoles el lanzamiento del Mazda CX30 2027, el SUV compacto de la marca, que introduce actualizaciones específicas, entre ellas un nuevo interior Makoto, sistemas de seguridad mejorados y detalles de diseño refinados, al tiempo que mantiene sus características prestaciones y eficiencia.

Desde su lanzamiento en 2019, el CX-30 ha combinado dimensiones exteriores compactas con un interior espacioso y versátil, consolidándose como uno de los modelos clave de Mazda en Europa y entre los más vendidos en los últimos años. De cara a 2027, refuerza estas cualidades con mejoras significativas en diseño, tecnología y confort.

Mazda CX-30 | Mazda

Un nuevo acabado Homura Plus se incorpora a la gama como la versión de mayor equipamiento, que ofrece elementos adicionales de carácter premium, como iluminación mejorada, mayor confort y acabados interiores más refinados. A él se suma la versión especial Makoto, que introduce un distintivo interior claro centrado en el estilo moderno y el confort, reflejando la filosofía Crafted in Japan de Mazda, basada en el diseño y la meticulosa atención al detalle.

En materia de seguridad activa, el sistema Smart Brake Support (SBS) mejora sus capacidades de detección, incluyendo el reconocimiento de motocicletas y un mayor apoyo en intersecciones. También se ha optimizado la integración de los sistemas, mientras que los faros Adaptive LED Headlights (ALH) mejoran la visibilidady reducen el deslumbramiento para otros usuarios de la vía.

El diseño Kodo del CX-30 evoluciona con sutiles refinamientos y una paleta de colores exteriores actualizada, entre los que destacan los nuevos tonos Aero Grey y New Zinc Green (disponibles a partir de la producción de octubre de 2026).

Mazda CX-30 | Mazda

Un interior más fácil de usar

El interior continúa desarrollando la filosofía centrada en el ser humano de Mazda, con materiales mejorados, nuevos acabados y una mayor facilidad de uso, incluyendo iluminación adicional y elementos de confort como la ventilación de los asientos.

El sistema Mazda Connect ofrece reconocimiento de voz avanzado, mientras que la integración de Alexa permite un control por voz natural para la navegación, la comunicación y las funciones de infoentretenimiento. La app MyMazda amplía la comodidad mediante funciones remotas y monitorización del vehículo.

El CX-30 sigue ofreciendo la experiencia de conducción Jinba Ittai de Mazda, respaldada por la Skyactiv Vehicle Architecture y una puesta a punto del chasis.

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Gama de motores equilibrada y eficiente

La gama de motores incluye las unidades e-Skyactiv G (140 CV) y e-Skyactiv X (186 CV), ambas equipadas con tecnología Mazda M Hybrid, que proporcionan un equilibrio entre prestaciones y eficiencia con tracción delantera o i-Activ AWD.