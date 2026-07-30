¿Conoces a los “atrocha rotondas”? Esta maniobra arriesgada en las glorietas puede costar hasta 200 euros

Los conocidos como “atrocha rotondas” son aquellos conductores que atraviesan las glorietas como si fueran una recta, realizando una trayectoria que les permite recorrerlas de forma más directa y abandonarlas rápidamente. Esta maniobra, además de desesperar al resto de usuarios de la vía, puede generar situaciones de peligro, sustos e incluso accidentes.

El problema aparece cuando un conductor circula por el carril interior de la glorieta y, al llegar a su salida, cruza directamente hacia el carril exterior, cortando la trayectoria de otro vehículo que circula correctamente por él. Según establece el artículo 74 del Reglamento General de Circulación, esta maniobra se considera un cambio de carril incorrecto y puede suponer una infracción.

Dicha infracción está considerada como grave y puede conllevar una multa de 200 euros, aunque por sí sola no implica la pérdida de puntos del permiso de conducir. Si un conductor no puede colocarse en el carril exterior con seguridad antes de abandonar la glorieta, la opción más segura es dar una vuelta más a la rotonda. Solo serán unos segundos más de trayecto y se evitará poner en riesgo al resto de conductores.