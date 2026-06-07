Citroën e-C3, a prueba: llamado a competir por ser el eléctrico más vendido del mercado

El Citroën ë-C3 es un SUV todavía muy contenido en dimensiones y con mucho potencial de urbanita. Lo más llamativo en su diseño es su protección de la carrocería de 260 grados, con pasos de rueda negros, placas protectoras delanteras y traseras, barras de techo integradas y un capó cuadrado y alto, con líneas muy marcadas. Además, ofrece múltiples opciones de personalización, con el techo bitono y las inserciones de colores de la zona de los antinieblas o en el pilar C.

Pese a su contenido tamaño exterior, destaca el espacio interior Porque toda la habitabilidad y versatilidad de este coche de 4 metros se traduce en cinco cómodas plazas, un maletero de 400 litros, y múltiples compartimentos. Sin olvidar su pantalla Head-up integrada en el salpicadero y que sustituye al cuadro de instrumentos habitual, junto con una pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas con conectividad con el móvil.

En esta versión llevamos un motor que desarrolla 82 CV de potencia, una cifra que puede parecer baja, pero os aseguro que es muy capaz. El C3 eléctrico responde de forma inmediata, de manera muy ágil.

Prueba Citroën e-C3 | Centímetros Cúbicos

Y es que, al haber sido diseñado para una conducción urbana, la gestión del sistema eléctrico retiene mucho en las deceleraciones. Solo hace falta seleccionar el modo "C", que hace referencia a Confort, que ayuda a sostener la recarga cuando se dan estas situaciones, pero sin que se llegue a notar que parezca que el coche es brusco y se frene solo.

También hay que resaltar la entrega instantánea del par que, sin ser demasiado brusca, es suficiente para salir airoso de ciertas situaciones, como, por ejemplo, un adelantamiento en zonas interurbanas.

Ofrece hasta 304 kilómetros de autonomía, aunque solamente si lo utilizas por ciudad. Pero me parece una cifra bastante razonable para trayectos urbanos y el día a día. Aunque vigila en el combinado porque bajarás a 200. Pero personalmente tampoco me preocuparía demasiado porque no creo que sea la función para la que ha sido creada esta versión.

Prueba Citroën e-C3 | Centímetros Cúbicos

Lo más llamativo es su tiempo de carga. Hay que tener en cuenta que equipa una batería de tan solo 30 kWh, por lo que recuperar del 20 al 80% en una estación de carga rápida en poco más de 30 minutos, está bastante bien.

Así, el Citroën ë-C3 denominado “urban range” te aporta un coste por kilómetro muy bajo, cero emisiones y las numerosas ventajas que ofrece la etiqueta CERO de la DGT que luce. Desde luego, creo que estos son suficientes argumentos para ponerlo en lo más alto de la lista si estás buscando un urbanita 100% eléctrico.