No es el Mini Cooper, pero no le falta personalidad: DS tiene su coche urbano, es híbrido, refinado y cuesta menos de 30.000 euros

A este híbrido del segmento B no le hacen falta rivales, pero por idiosincrasia y concepto de diseño no hay comparativa más certera que la establecida con el Mini Cooper de cinco puertas. Pues, el DS 3 no será el urbano británico, pero si algo no negocia es el estilo y la personalidad.

Longitud de 4,11 metros, 1,79 de anchura, 1,53 metros de altura, una distancia entre ejes superior a los dos metros y medio y un lenguaje visual que se devide en las formas y proporciones de los paneles de carrocería y en la declaración de intenciones de la línea de cintura hacia el techo, pasando por un par de pilares traseros que refuerzan su carácter y hacen posible el paralelismo estético con el Mini.

DS 3 | DS

Y si de lenguaje hablamos, uno de ellos es el refinamiento, requisito en cada modelo del fabricante francés y cada acabado, incluyendo las versiones de acceso. Si tomamos como referencia el nivel básico Pallas, el coche ya parte de un estándar sofisticado al incluir revestimiento de tela con asientos de lona Basalt DS, unos cristales traseros tintados oscuros y una decoración en Negro Basalto con efecto escamas como características destacadas para el confort del interior.

Refinamiento por menos de 30.000 euros y consumo debajo de los cinco litros

Por fuera, su deportividad no se termina en el mencionado diseño de carácter "Mini", porque también se expresa en sus llantas de aleación Dublin de 17 pulgadas. Acerca de su refinamiento, mención especial para tres elementos innegables: los logotipos cromados, la iluminación frontal vertical y una calandra con puntas de diamante cromadas o en negro brillante.

DS 3 | DS

Lo tienes en modo 100 por ciento eléctrico, pero ante todo con arquitecura microhíbrida. Es con esta última mecánica que el DS 3 lanza al mercado el precio más barato. Sujeto a financiación, este urbano de cinco puertas queda en algo más de 28.000 euros. Al igual que el DS N°4 Hybrid, su fórmula se basa en un motor de tres cilindros 1.2 con potencia de 145 caballos, pero promete un consumo de combustible más eficiente que la berlina al homologar menos de cinco litros a los 100 kilómetros recorridos en ciclo combinado. Unos 4,9 l/100 km, para ser exacto.