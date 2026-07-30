La curiosa solución de Volkswagen para cuidar sus paneles solares: un rebaño de 100 ovejas

Volkswagen ha encontrado una solución poco habitual para mantener bajo control la vegetación de una de sus instalaciones de energías renovables en Polonia. La compañía ha recurrido a un rebaño de 100 ovejas para cuidar el terreno situado bajo sus 31.000 paneles solares en Poznan.

El crecimiento de la vegetación se había convertido en un inconveniente para el mantenimiento de la instalación, ya que en esta zona también se encuentran numerosos cables y materiales que deben estar protegidos, además de ser un área por la que los trabajadores tienen que desplazarse con frecuencia.

La llegada de las ovejas ha permitido mantener el césped controlado de forma natural. Los animales se alimentan de la vegetación a medida que crece, lo que ha reducido la necesidad de realizar labores de mantenimiento con tanta frecuencia. Al mismo tiempo, esta solución ha contribuido a disminuir las emisiones asociadas a las tareas de cuidado de la zona.

Ovejas pastando en los paneles solares de Volkswagen | Volkswagen

El resultado de esta iniciativa ha despertado el interés de la Universidad de Ciencias de Poznan, que ha utilizado el caso para desarrollar un estudio sobre la relación entre el pastoreo y la biodiversidad. Durante las primeras semanas del experimento, las ovejas mostraron una rápida adaptación al entorno.

El análisis realizado señala, además, que la presencia de estos animales ha favorecido la creación de un ecosistema más rico y que las ovejas se encuentran seguras en este espacio. De esta forma, mientras los animales ayudan a controlar la vegetación, los paneles solares pueden continuar generando electricidad con normalidad.