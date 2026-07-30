Los coches de carsharing se utilizan más de tres veces al día frente a los vehículos privados

Los vehículos de carsharing registraron una media de 3,15 usos diarios en 2025, más del triple que los coches privados en entorno urbano, que alcanzan una media de 0,92 usos al día, según recoge el III Barómetro del Carsharing elaborado por la Asociación del Vehículo Compartido de España (AVCE).

El informe concluye que el vehículo compartido continúa ganando peso en España como alternativa de movilidad urbana, con cerca de cuatro millones de viajes realizados durante el pasado ejercicio, una flota de 3.664 vehículos y una facturación conjunta superior a los 22,7 millones de euros.

En concreto, las empresas asociadas a AVCE realizaron 3,93 millones viajes en 2025, lo que supone 40.610 desplazamientos más que el año anterior. Además, la distancia media recorrida por trayecto aumentó hasta los 13,92 kilómetros, frente a los 11,41 kilómetros registrados en 2022, un incremento del 22%, lo que permitió alcanzar cerca de 50 millones de kilómetros recorridos durante el ejercicio.

Ocio y entretenimiento, principales motivos

Según el estudio, el ocio y el entretenimiento continúan siendo el principal motivo para utilizar estos servicios, con un 48,1% de los desplazamientos, seguido de los trayectos cotidianos, que representan el 28%, y de los viajes por motivos laborales, con un 22,7%. La mayoría de los recorridos tiene una duración de entre 10 y 20 minutos.

En determinadas zonas con una elevada implantación del servicio, algunos vehículos compartidos llegan incluso a registrar hasta 19 usos diarios, de acuerdo con los datos recopilados por la asociación.

Más de siete millones de ususarios

El informe cifra en más de siete millones los usuarios registrados de servicios de carsharing en España durante 2025. El perfil mayoritario corresponde a hombres de entre 41 y 55 años, que representan el 41,9% del total, seguidos por el grupo de edad comprendido entre los 26 y los 40 años, con un 29,1%.

Asimismo, el estudio destaca la integración del vehículo compartido con el transporte público. En este sentido, el 62,2% de los usuarios afirma combinar habitualmente ambos modos de transporte y, en caso de no disponer del servicio de carsharing, el 43% utilizaría el transporte público como alternativa.

Por otro lado, únicamente el 23% de los usuarios asegura que habría realizado su último desplazamiento en coche particular si no hubiera tenido acceso a un vehículo compartido. Además, el 14,6% afirma haber renunciado a comprar un automóvil gracias a este servicio y un 9% señala que ya se ha desprendido de un vehículo en propiedad.

Reducción de emisiones

El III Barómetro del Carsharing también destaca la aportación del sector a la reducción de emisiones. Según AVCE, la flota eléctrica representada por la asociación evitó durante 2025 la emisión de 6.310 toneladas de dióxido de carbono (CO2), mientras que el 81,3% de los vehículos asociados emite 3,2 veces menos que un automóvil de combustión convencional.

Además, el 83,4% de los usuarios considera positivo el impacto medioambiental del carsharing y el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones figura entre los aspectos mejor valorados del servicio.