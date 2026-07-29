¿Pones el intermitente izquierdo en las rotondas? Esto es lo que debes hacer

El uso del intermitente izquierdo en las rotondas es una práctica bastante extendida entre los conductores que quieren indicar que van a continuar dentro de la glorieta. Sin embargo, no es necesario utilizarlo simplemente por seguir circulando por ella, ya que no se está realizando ninguna maniobra que deba señalizarse.

El intermitente está pensado para avisar al resto de usuarios de una maniobra, como un cambio de carril o una salida. Por ello, mientras el vehículo continúa siguiendo la trayectoria de la vía dentro de la rotonda, no sería necesario activar el intermitente izquierdo, puesto que no se está realizando ninguna de estas acciones.

En cambio, el intermitente derecho sí resulta fundamental cuando el conductor va a abandonar la glorieta. Activarlo permite avisar con antelación al resto de usuarios y facilita que puedan anticipar la maniobra. Por tanto, al circular por una rotonda, lo importante es utilizar el intermitente derecho para señalizar correctamente la salida y, aunque exista la tendencia de utilizar el izquierdo para advertir que se continúa en la rotonda, no es necesario.