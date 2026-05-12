Primeras imágenes del nuevo Audi Q9, el SUV más grande y tecnológico la marca con hasta siete plazas, seis de ellas individuales

La firma alemana Audi ha presentado las primeras imágenes del nuevo Audi Q9 , un modelo que será el SUV más grande y tecnológico jamás configurado por la firma alemana (más de 5 metros de largo), en el que la compañía apuesta por un interior concebido como un "espacio de vida móvil" orientado tanto al uso familiar como a los viajes de larga distancia y los desplazamientos de negocios.

Audi Q9 | Audi

El consejero delegado de Audi, Gernot Döllner, ha asegurado que el Q9 representa una nueva interpretación del lema de la compañía,"A la vanguardia de la técnica", centrada ahora en la experiencia interior del vehículo. "Los coches han dejado de ser desde hace tiempo un simple medio de transporte; son espacios de vida móviles para nuestros clientes", ha destacado Döllner.

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La marca de los cuatro aros ha puesto el foco en la experiencia abordo con un habitáculo de gran amplitud, configuraciones de hasta siete plazas y un elevado nivel de digitalización y confort.

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El interior del Q9 también podrá configurarse con seis asientos individuales para priorizar el confort. En esta versión, la segunda fila contará con dos butacas eléctricas independientes con ventilación activa y ajustes personalizables. En el maletero, un nuevo sistema de raíles de aluminio permitirá fijar la carga mediante anclajes ajustables, mientras que la marca incluirá de serie barras para el techo.

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Los asientos delanteros deportivos plus incluirán funciones de masaje y ventilación, mientras que los respaldos de la tercera fila podrán abatirse eléctricamente de forma independiente para aumentar la capacidad de carga. Audi también ha diseñado el SUV pensando en las familias numerosas, permitiendo instalar hasta tres sillas infantiles en la segunda fila.

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Entre las principales novedades de este nuevo 'buque insignia' de la firma de los cuatro aros destacan las puertas eléctricas opcionales,el techo panorámico inteligente y un nuevo sistema de sonido 4D capaz de sincronizar iluminación y música para crear una experiencia inmersiva.

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Así, por primera vez en un modelo de Audi, las cuatro puertas podrán accionarse eléctricamente mediante la llave, la aplicación myAudi o el sistema multimedia MMI. Además, el sistema integrará sensores capaces de detectar obstáculos o usuarios de la vía, como ciclistas, para detener automáticamente la apertura.

El nuevo SUV incorporará de serie un techo panorámico de aproximadamente 1,5 metros cuadrados con control de opacidad regulable por segmentos. El cristal podrá pasar de transparente a opaco mediante un botón y contará con protección frente a radiación infrarroja y ultravioleta.

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Por otro lado, según el nivel de acabado, el techo del nuevo Q9 tendrá hasta 30 colores disponibles para iluminar el techo gracias alos 84 LED instalados.

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El sistema de iluminación ambiental recorrerá el salpicadero y las puertas, mientras que la denominada luz de interacción dinámica permitirá sincronizar colores y efectos lumínicos con el ritmo de la música.

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Por último, Audi ampliará las posibilidades de personalización interior con nuevas combinaciones de materiales como lana, fibra de alpaca, microfibra dinamica y cuero 'Nappa', además de molduras decorativas en madera natural o fibra de carbono.

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La consola central integrará dos cargadores inalámbricos compatibles con el estándar Qi 2.2 y puertos USB-C con hasta 100 vatios de potencia.