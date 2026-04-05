Llega a España el Audi RS 5, deportividad y conducción de primer nivel gracias a su nueva tecnología

El nuevo Audi RS 5 está propulsado por un sistema híbrido enchufable modular de alto rendimiento. Un nuevo eje trasero con vectorización electromecánica del par le confiere una dinámica de conducción excepcional.

Esta tecnología pionera en el mundo, denominada Dynamic Torque Control, dirige la distribución transversal del par entre las ruedas en milisegundos para garantizar una conducción ágil y controlada hasta el límite.

Audi RS 5 | Audi

Frenar, tomar la curva, volver a acelerar justo después del vértice: el sistema de vectorización electromecánica del par del nuevo Audi RS 5 da lo mejor de sí durante la conducción deportiva. El nuevo sistema tarda solo 15 milisegundos en reaccionar con precisión ante cualquier situación de conducción.

Por primera vez, la tracción quattro con la tecnología Dynamic Torque Control permite la vectorización electromecánica del par en el nuevo eje trasero del Audi RS 5. El sistema puede aplicar diferencias de par entre las ruedas traseras independientemente de la potencia que llega a este eje.

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Funciona con precisión y fiabilidad, tanto con el acelerador pisado como sin carga, así como durante el frenado, para ofrecer la máxima agilidad, estabilidad y tracción y llevar el comportamiento dinámico a un nuevo nivel.

Audi España ya acepta pedidos del nuevo Audi RS 5, que tiene un precio de partida de 125.900 euros, mientras que el RS 5 Avant parte de 128.000 euros. El nuevo RS 5 se comercializa en el mercado español con un amplísimo equipamiento de serie, donde destaca el paquete Audi Sport, la máxima expresión de la deportividad, incluyendo paragolpes delantero y trasero específicos, llantas de 21 pulgadas, sistema de escape deportivo RS y velocidad máxima aumentada a 285 km/h.