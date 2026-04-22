Los coches eléctricos ya empiezan a ser más baratos que los gasolina o diesel en algunos casos

Es muy probable que el titular le haya sorprendido porque existe una concepción generalizada, por no decir casi unánime, de que los coches eléctricos son más caros que los de combustión. Pero poco a poco los precios se han ido equilibrando hasta incluso encontrar modelos eléctricos que sean más asequibles que los de gasolina o diesel. Hay circunstancias que lo han favorecido.

Pongamos en contexto. El porcentaje de coches eléctricos en las carreteras crece rápido incluso en países donde el proceso está corriendo más lento, como el caso de España. Aquí, durante el primer trimestre de 2026, las ventas de este tipo de vehículos crecieron más de un 40% respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanzaron una cuota de mercado del 8%. Además, frente a la idea de que aún no existe un mercado de segunda mano para las motorizaciones eléctricas, en este segmento el incremento de las ventas fue del 48,8%.

Carga de coche eléctrico | Centímetros Cúbicos

El paso definitivo

Esta tendencia al alza del coche eléctrico ha provocado que tanto las marcas como las autoridades incentiven aún más su compra, aprovechando la corriente. A los fabricantes les interesa porque ahora mismo aún existe incertidumbre sobre la transición de la combustión a la electrificación, y quieren dar el paso definitivo cuanto antes para establecer estrategias claras y no dar palos de ciego que supongan costes innecesarios.

A las autoridades, por su parte, también les interesa porque tienen un compromiso con la Unión Europea, que ha colocado unos claros objetivos de emisiones a las naciones que forman parte de la misma. Para incentivar, los fabricantes aplican descuentos a sus modelos eléctricos, mientras que los gobiernos aprueban ayudas a la compra.

Coches eléctricos | EP

Brecha con simbolismo

Gracias a estos descuentos y ayudas, por primera vez en la historia el precio medio del coche eléctrico se ubica por debajo del de combustión, 49.064 euros frente a 49.968. No es una brecha significativa en cuanto a cifras, no alcanza ni los 1.000 euros, pero sí al simbolismo que supone de quebrar el prejuicio sobre lo caros que son los modelos 100% eléctricos.

Ahora mismo, la media de ayudas gubernamentales está en un 11,7% del precio de mercado del coche. Los descuentos de las propias marcas se sitúan en un 8,7%. En definitiva, un cliente que consiga el pleno de apoyo de las autoridades y las ofertas de los fabricantes, podría rebajar el coste del vehículo alrededor de un 20%, algo inconcebible para modelos de combustión. Por no hablar de que al precio al que están la gasolina y el diesel, a diario el coche eléctrico puede suponer un ahorro.