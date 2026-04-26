Nuevo Alfa Romeo Tonale, a prueba: el primer SUV compacto del biscione se actualiza

El primer SUV compacto de Alfa Romeo. El primer modelo de la marca en abrir la puerta a la electrificación. El primero en aunar conectividad y confort sin perder el ADN deportivo italiano… El Alfa Romeo Tonale llegó a mediados de 2022 para hacerse un hueco en la gama Alfa y el segmento más competido del mercado, un hueco que pretende asentar con una nueva actualización.

Hablamos de una evolución en lo que a imagen, equipamiento y opciones mecánicas se refiere. Porque hemos puesto a prueba el Alfa Romeo Tonale más avanzado que se ha hecho nunca y que te vas a poder comprar. Y, créeme, no pasará desapercibido.

El diseño exterior es puro carácter. En el frontal destacan los nervios del capó, un nuevo emblema cóncavo tridimensional, un Trilobe renovado, y un faldón muy deportivo con unas entradas de aire inferiores muy distintivas. También son nuevas las llantas con forma de trébol de 3 hojas y, atrás, mantiene sus característicos pilotos unidos con forma de curva en los extremos.

Y como estamos antes la serie limitada Sport Speciale, sumamos personalización con los emblemas de Alfa Romeo delanteros y traseros en blanco y negro, manteniendo el color negro para las letras “Tonale”.

El interior, confortable y espacioso, con un maletero de hasta 500 litros, ampliable hasta 1.500 si abates los asientos traseros, rebosa calidad, lleno de materiales y colores de lo más llamativos. Destacan unos nuevos asientos tapizados en Alcántara con este vistoso acabado en blanco y negro.

También exclusivo de la edición Sport Speciale es una luz ambiental multicolor con efecto degradado en el salpicadero, cuyo diseño se inspira en la piel de una serpiente gigante, emblema de Alfa. Vemos también un nuevo selector de marchas giratorio, ubicado en la consola central rediseñada, que se combina con las levas detrás del volante para cambiar de marcha.

Y es que estas levas de aluminio fijadas a la columna de dirección merecen una buena mención. Puedes adaptar el potencial del coche a tus preferencias y estilo de conducción. Apurar cada marcha en una carretera de curvas, cambiar antes cuando quieras una conducción suave en ciudad… El resultado es el mismo, una conducción ágil, precisa y fiable sea cual sea la situación.

Porque este Alfa Romeo Tonale Sport Speciale no solo llama la atención por su diseño o su deslumbrante pintura, sino también por su carácter. El corazón que impulsa este SUV de Alfa Romeo puede ser microhíbrido o híbrido enchufable. En concreto, el Tonale Ibrida cuenta con un motor 1.5 Turbo de cuatro cilindros de 175 CV y una batería de 48 Voltios, combinado con una caja de cambios de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera.

Y el Q4 Ibrida Plug-In, con tracción total electrificada y transmisión automática de 6 velocidades, a elegir entre dos niveles de potencia: 190 ó 270 CV. También hay un diésel de 1.6 litros y 130 caballos con consumos bastante ajustados, para los que todavía prefieren este combustible.

Hoy estamos con el Tonale Ibrida. Una versión muy interesante por su tecnología de hibridación ligera, con una potencia que te permite desde ir muy tranquilo en el día a día por ciudad, a querer darle algún que otro pisotón por carretera porque… ¡Se envalentona muy rápido, es muy divertido y cómodo. Su consumo ronda los 6 litros, nada mal tampoco tengo que decir. Y además tienes la Etiqueta ECO.

Tampoco me olvido de toda la tecnología que incluye. Primero, a nivel conectividad: dos pantallas de 12,3 y 10,25 pulgadas para el panel de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento, que lleva conexión inalámbrica con el teléfono móvil tanto para Apple como Android.

En segundo lugar, a nivel seguridad. Estamos ante un gran paquete de funciones avanzadas de asistencia a la conducción de nivel 2, pero, sobre todo, ante dos novedades tecnológicas que mejoran el confort y simplifican la conducción: la cámara de alta resolución de 360 grados con vista de dron y el aparcamiento semiautomático, para facilitar cualquier maniobra.

Si en 4,5 metros consigues juntar estilo, tecnología, dinamismo, deportividad y fiabilidad, además de mucho confort para cinco pasajeros, creo que queda claro que, si buscas un SUV, el Alfa Romeo Tonale debería estar en tu lista de candidatos.