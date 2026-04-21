Renault abre los pedidos de su Renault 4 en versión 'descapotable'

Renault ha abierto los pedidos de la versión 'Pleinsud' del nuevo Renault 4 E-tech eléctrico, con techo descapotable, disponible desde 31.550 euros en el acabado Techno y por 33.500 euros en la edición Iconic, tanto en colores bitono como en el color monotono negro brillante.

Este techo, que se abre eléctricamente hasta alcanzar una longitud de 92 centímetros y un ancho de 80 centímetros, permite que tanto los pasajeros delanteros como los traseros viajen al aire libre, en un habitáculo con mucha luminosidad.

Dado que Renault 4 E-Tech eléctrico se diseñó desde el principio pensando en esta versión 'Pleinsud', la presencia del techo corredizo de lona no afecta visiblemente a sus características, como la altura libre al techo para los pasajeros.

Asimismo, la a altura libre al techo permanece prácticamente inalterada, con 906 mm en la partedelantera y 813 mm en la trasera, en comparación con los 886 mm y 853 mm, respectivamente, de la versión con techo tradicional.

Este techo solar de lona negra le da a este modelo un aspecto diferente. Las barras del techo desaparecen para maximizar la superficie de apertura, mientras que la antena ahora está integrada en la luneta trasera.

Mayor acústica y más ayudas a la conducción

Los elementos estructurales del techo están fabricados en plástico en lugar de metal. La tela se pliega en tres secciones en vez de cuatro. Estas decisiones reducen el peso total, lo que se traduce en una mayor eficiencia.

La acústica se ha optimizado tanto con el techo cerrado, gracias al grosor de la tela, como con el techo abierto, gracias a un deflector que se activa para reducir el ruido exterior mientras se circula.

Al mismo tiempo, toda la gama Renault 4 E-Tech eléctrico incorpora nuevos equipamientos,empezando por el sistema de vigilancia avanzada del conductor.

Este sistema utiliza una cámara interior ubicada en el pilar izquierdo del parabrisas para detectar la fatiga y la distracción. Gracias a él, el nivel de atención del conductor se tiene en cuenta en la nota del Safety Score que se muestra tras cada trayecto.