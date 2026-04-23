No habrá más Mercedes Clase C Wagon: los usuarios ya no compran rancheras

La llegada del Mercedes-Benz Clase C eléctrico supone una nueva era para una de las gamas más populares de la marca alemana. No solo por la incorporación de una motorización 100% sostenible, sino también porque, por primera vez en tres décadas, la actualización de este modelo no sumará variante Wagon, también conocida como Estate. La razón es simple, ya no hay compradores para ese tipo de coches que son berlinas extendidas, familiares, o dicho de una forma más de a pie, rancheras.

Es un motivo que incluso admite el jefe del departamento de Diseño Exterior de Mercedes-Benz, Robert Lesnik: "Nadie está comprando estos coches en América. Probamos con el CLS Shooting Brake y nadie lo compró. Los chinos no entienden estos coches y no los compran. Luego queda Europa, y si miras un Mercedes-Benz Clase E, es bastante caro. Entonces, ¿quién puede comprar un coche así en Europa?". Es decir, no hay espacio para el Clase C Wagon en los grandes mercados automovilísticos.

Mercedes Clase C State | DAIMLER

Cuestión de espacio

La diferencia entre un Clase C básico y su versión Wagon es de carrocería. El primero es una berlina y el otro, también, pero con un cuerpo mayor que le transporta al segmento de familiar grande. Las dimensiones de la alternativa Wagon aumentan ligeramente, alcanzando los 1,462 metros de largo frente a los 1,446 metros del Clase C básico que, al contrario, es un poco más alto. Ambos son vehículos de cinco plazas que garantizan comodidad a todos los pasajeros. Sin embargo, el maletero del Wagon es de 490 litros, 35 litros más que en la berlina.

En definitiva, la opción Estate estaba destinada durante los últimos 30 años a los clientes que quisieran un Clase C pero demandaban más espacio, sobre todo familias. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la solución para estos clientes una vez que está descartada una nueva versión Wagon del Clase C? Pues la respuesta está en los SUV, un tipo de coches con estallido en los últimos años y que cubre las necesidades de espacio y capacidad de las familias. Son los que han provocado que las rancheras y monovolúmenes como el Wagon se queden sin mercado.

Mercedes Benz Clase C State | DAIMLER

Nuevos sustitutos

En España, Mercedes cuenta con más de 15 SUV disponibles, de distintos tamaños y con todo tipo de motorizaciones. Las gamas GLA y GLC son las que pueden sustituir con mayor precisión las virtudes del Clase C Wagon con una extensión similar. Además, no tardará en salir al mercado la versión con motorización eléctrica del GLC (que tendrá entre 570 y 620 litros de maletero según los acabados), cubriendo el nicho que deja vacío la ausencia de un Clase C Estate eléctrico.

Los SUV se están tragando buena parte del mercado automovilístico y están marcando la tendencia de la industria. Las berlinas familiares o rancheras han sido una de sus víctimas más claras. Incluso han evaporado de un plumazo 30 años de tradición de Mercedes-Benz Clase C Wagon. Una decisión difícil pero definida por nuevos tiempos y demandas.