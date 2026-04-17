Tras el Porsche Cayenne eléctrico, podría producirse el regreso del Volkswagen Touareg

La generación actual (la tercera) del Volkswagen Touareg, uno de los SUVs de la marca alemana, clausura su producción este mismo año. Ya han estallado los rumores y noticias sobre una actualización con motorización eléctrica que debería llegar más pronto que tarde. Incluso, ha sido confirmada por fuentes internas del propio fabricante.

Eso sí, existe un motivo que puede retrasar algo de tiempo la llegada del Touareg 100% eléctrico al mercado. Será un coche situado entre el segmento de gran volumen, el popular, y el premium. Es decir, conlleva acabados complejos y equipamiento de gama elevada. Su precio será de los más altos de todo Volkswagen y eso reduce los potenciales clientes. Por ello, la marca preferiría centrarse en el desarrollo de modelos eléctricos más asequibles a los que puedan acceder más conductores.

VW Touareg 2024 | Volkswagen

Tras el nuevo Golf

De hecho, es seguro que antes que el ID. Touareg (ID. es el sobrenombre que identifica a la modelos eléctricos de Volkswagen) llegará el hatchback ID. Golf. Por lo tanto, es muy posible que la fecha de lanzamiento de la nueva generación del Touareg se retrase hasta 2029 por lo menos, si no se producen más alteraciones en la industria y en la normativa europea que puedan revolucionar los calendarios de las marcas como ha ocurrido últimamente.

Existían especulaciones sobre si el nuevo Touareg usaría la misma tecnología del Porsche Cayenne eléctrico (Porsche pertenece al grupo Volkswagen), pero no será así. En el caso del ID. Touareg, su batería se basará en la tecnología de celdas unificadas que ha sido desarrollada en colaboración con la empresa PowerCo y que permite baterías de más de 100 kWh (lo que se traduce en una generosa autonomía) y capacidades de carga de hasta 400 kW.

Volkswagen Touareg | VOLKSWAGEN

Al margen de marca premium

Sin embargo, el Touareg sí que cubrirá un espacio que deja libre el Cayenne en el mercado. Mientras el modelo de Porsche está dedicado a personas con dinero que quieren presumir de coche, el Touareg también está pensado para personas con alto nivel adquisitivo pero quieran ser más discretas. Son consideraciones de Martin Sander, jefe de ventas de Volkswagen: “el ID. Touareg está dirigido a clientes que quieren un vehículo con gran diseño y espacio, y un nivel muy alto de calidad y sofisticación, pero que, por la razón que sea, no quieren estar asociados con una marca premium”.

Volkswagen tiene clara la estrategia de elaborar vehículos eléctricos destinados a nichos más concretos para tratar de convencer a los clientes de pasarse a las nuevas motorizaciones. Si le das exactamente lo que quieren en el conjunto del coche, acoger la electrificación con los brazos abiertos será más fácil.