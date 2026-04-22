Así es el nuevo "Passat" chino de Volkswagen, desarrollado junto a Xpeng

Después del ocho, el nueve. Después del SUV, la berlina. Era cuestión de tiempo. Y no es que sea una novedad un vehículo de este tipo comercializado por la marca alemana en el Gigante Asiático, pues allí se comercializa el ID.7 Vizzion, modelo de alcance global. No, no es el coche que aquí me convoca el ID.Next, aquella versión aerodinámica presentada como prototipo derivado del sedán de serie mencionado. Esto es otra cosa y se encuadra dentro del enfoque "En China, para China" al que el fabricante se viene adentrando.

Todo parte, en palabras de la propia Volkswagen, de la búsqueda de “las capacidades locales de Investigación y Desarrollo y la profunda integración en el ecosistema local” respecto del principal mercado automotriz del mundo. La colaboración junto a Xpeng responde a esta premisa y ahora llega el segundo producto nacido de esta alianza: después del ID.Unyx 08, el Volkswagen ID.Unyx 09, un Passat eléctrico destinado pura y exclusivamente a los conductores chinos.

Volkswagen ID Unyx 09 | Volkswagen

Es entonces cuando surge una primera pregunta: ¿Logrará marcar distancia con el existente ID.7 para generar demanda cuando le antecede en la gama actual un sedán de idéntico tipo de propulsión? Una respuesta inmediata podría resultar de las dimensiones. Aunque no se note a golpe de vista, esta berlina es algo más grande que el sucesor real del Passat. Cuatro centímetros más largo, para ser exacto. Un segundo diferencial radicará indefectiblemente en el lenguaje de diseño.

Estética clara, eficiencia incierta

Submarca especial, concepto estético especial. Es entonces cuando esta incipiente flota de eléctricos ofrece algo distinto de lo establecido. En el tratamiento de las superficies de carrocería, pero también en elementos que funcionan como sello registrado, como las ópticas, que se replican de las del mencionado SUV de tamaño completo. Son las luces frontales, junto a una zona baja original, lo que más destaca en el sector delantero. Del otro lado, una caída hacia el maletero imposible de no comparar con el Arteon.

Volkswagen ID Unyx 09 | Volkswagen

Sobre eficiencia, autonomía, potencia y demás valores que hacen a la ficha técnica aún no hay confirmaciones, pero se espera que sea este apartado uno más en las intenciones de Volkswagen de colocar un sedán eléctrico íntegramente novedoso y, por sobre todas las cosas, chino. De esto último deberá rendir cuentas la tecnología y digitalización de su interior. A la espera quedamos de conocerlo puertas adentro, pues en el Auto China 2026 la berlina no puso a disposición de los presentes su habitáculo.

¿Conducirías un coche de estas características en España? Como contraparte de este nuevo exponente destinado a la gama superior de Volkswagen en China, el mercado europeo está recibiendo eléctricos asequibles de la marca alemana y antes de que termine la década debería sumarse el Golf cero emisiones.