Porsche deposita sus esperanzas en el Cayenne, el brutal SUV eléctrico de aspiración deportiva que quiere volver a ser la referencia

Porsche tiene que despertar. 2025 no fue el mejor año para la marca alemana, cuyas cifras de ventas confirmaron un tropiezo que el fabricante intentará que sea solo eso, un tropiezo del que levantarse. Para hacerlo realidad, confían en sus modelos y gamas más consolidadas, como el caso del Cayenne, que suma una nueva versión de elevada autonomía.

Se denomina Cayenne S Electric y respecto al estatus que ocupa en la gama se sitúa entre el Electric y el Turbo. A nivel de motorización, alcanza los 544 CV de potencia (666 CV en Launch Control) para una velocidad máxima de 250 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 3,8 segundos. Esta propulsión, vinculada a una tracción total, es alimentada por la batería que acompaña al resto de la gama.

Porsche Cayenne | Porsche

Batería de gama Cayenne

Se trata de un sistema de 113 kWh que carga del 10 al 80% de la batería en un cuarto de hora en estaciones de carga de hasta 400 kW. Aunque lo que más interesa seguramente sea su autonomía, que alcanza los 653 kilómetros en ciclo combinado, cifras muy similares a las del Electric y el Turbo.

La propia Porsche afirma que este Cayenne S Electric ofrece “un equilibrio ideal entre performance, autonomía y equipamiento, elevando el nivel tecnológico del SUV eléctrico”. En términos de diseño también hay novedades, como los parachoques específicos para esta versión, los acabados en gris volcano metalizado o las llantas Cayenne S Aero de 20 pulgadas.

Bastantes opciones de equipamientos que antes eran excluvias para la versión Turbo, ahora estarán disponibles para la S Electric, como la suspensión Porsche Active Ride para reducir vibraciones innecesarias, el Paquete Sport Chrono, los frenos Porsche Ceramic Composite Brake o la función Push-to-Pass para sumar 122 CV de potencia durante 10 segundos consecutivos.

Porsche Cayenne | Porsche

Nuevo paquete de acabados

A partir de ahora, en toda la gama Cayenne eléctrica, también se incorpora una nuevo paquete de acabados, llamado Interior Style desarrollado por Exclusive Manufaktur junto a Style Porsche, y que añade revestimientos en piel negro y Verde Delgada, detalles en aluminio Verde Izabal o un volante deportivo GT.

Para tener este Porsche Cayenne S Electric, habrá que rascarse el bolsillo. Ya se ha confirmado un precio de partida de 130.154 euros. Este modelo está en el mercado, puede ser pedido, así que en los próximos meses veremos si la marca alemana consigue recuperar sensaciones después de un 2025 mejorable.