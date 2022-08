Ponte al día: estas son las infracciones más graves que han cambiado en los últimos meses

Llevamos, casi, medio año conviviendo con la reformada Ley de Tráfico que entró en vigor, totalmente, el 21 de marzo de 2022. Con ella llegaron numerosos cambios para todos los conductores y, en esta ocasión, vamos a repasar las modificaciones que han sufrido las infracciones graves: por tu seguridad y por la salud de tu bolsillo.

Es el Artículo 76 el encargado de recoger todas las infracciones graves: son, en total, 31 aunque la Ley de Tráfico no modificó todas. Cometer algunas de ellas supone la exposición a una multa económica de 200 euros aunque la retirada de puntos dependerá de nuestras acciones: a veces no hay pérdida, pero en otras ocasiones puede ser de dos, cuatro o seis.

La multa asciende hasta 200 euros si utilizas un teléfono o auriculares a los mandos de un patinete o una bicicleta. esta infracción a los mandos de un patinete | DGT

Usar el móvil: coche

Para eliminar el uso del móvil al volante, la nueva Ley de Tráfico endurece el castigo que existía hasta ahora: la multa económica sigue siendo de 200 euros, pero la pérdida de puntos pasa de tres a seis.

Usar el móvil: motos, bicicletas y patinetes

Los usuarios que se muevan en moto, bicicleta y patinete no podrán usar el teléfono ni con la mano ni manteniéndolo ajustado entre el casco y la cabeza del usuario. En este caso la multa es de 200 euros, pero la pérdida de puntos no es igual para todos: sólo se aplicará una resta de tres puntos a las motos porque bicicletas y patinetes no necesitan carnet para circular.

Cinturón seguridad | Pixabay

Sistemas de seguridad

No usar o usar incorrectamente los sistemas de seguridad del coche (cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil) y de la moto (casco) resta, ahora, cuatro puntos en lugar de tres. La cuantía económica sigue siendo de 200 euros.

Parar o estacionar en carriles o vías ciclistas

La nueva Ley de Tráfico ha puesto especial énfasis en proteger a los usuarios más vulnerables. Desde marzo está prohibido aparcar o parar con cualquier vehículo en un carril reservado para bicicletas y VMP: la sanción para ellos es de 200 euros sin pérdida de puntos.

Los agentes de tráfico son los prioritarios en cualquier circunstancia | Pixabay

No respetar las señales de un agente

Desde marzo, incumplir las órdenes que de la autoridad encargada del tráfico está penado con una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos en el carnet de conducir.

Conducir sin carnet

Circular a bordo de un vehículo con el permiso suspendido cautelarmente o teniendo prohibido su uso supondrá una sanción de 200 euros.

VMP

Los Vehículos de Movilidad Personal no pueden circular libremente: además de respetar unos límites de velocidad específicos, tienen prohibido moverse por autopistas, autovías, vías interurbanas, travesías o túneles urbanos. Ignorar esta norma es una infracción grave penada con 200 euros de multa.