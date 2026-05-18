Prueba del Alpine A390: identidad deportiva en formato fastback compacto pero con espacio

La inspiración que desencadenó que el coche que hemos probado se llamaba Renault 4/4, era un símbolo de modernidad y accesible para la clase media.

En 1955, Alpine, lo reinventó como deportivo, se llamaba A106, el primer Alpine. Una marca histórica que desapareció en 1995 y renació en 2017. Hoy conducimos su última creación.

Volvieron con todo, manteniendo su identidad deportiva y sorprendieron con el Alpine A110. En territorio eléctrico también pisaron el acelerador, con el pequeño y divertido A290.

Su última apuesta mide 4,61 metros, tiene 5 plazas con bastante espacio interior y se llama A390.

Alpine A390 | Centímetros Cúbicos

Delante es afilado y con cara de pícaro, escoltado por triángulos LED. Paragolpes con tomas de aire y un capó con nervios marcados. Detrás, sorprende, con un pequeño alerón en la parte superior de los pilotos que se unen en el centro, donde se encuentra la palabra “Alpine” retroiluminada en rojo.

Sentados en estos asientos deportivos tipo bacquet, envueltos en un interior con un ambiente racing, con costuras, pedales deportivos y logos Alpine. Detrás del volante están las pantallas con el panel de instrumentos y sistema de infoentretenimiento, ambas de 12,3 pulgadas.

Alpine A390 | Centímetros Cúbicos

Una tecnología que juega con las emociones. Hoy probamos la versión GT, la más equilibrada entre prestaciones y eficiencia. Desarrolla 400 CV de potencia con la posibilidad de recorrer hasta 555 km con una sola carga.

La versión más potente es el GTS, con 470 caballos. Ambas tienen una batería de 89 kWh de capacidad útil, la cual puede cargarse con una potencia de hasta 190 kW, pudiendo llegar al 80% en menos de media hora.

La versión GT acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos y la GTS en 3,9 segundos. Ambos son tracción total y tienen tres motores, uno delante y dos detrás.

Alpine A390 | Centímetros Cúbicos

Que tenga un motor para cada rueda trasera permite implementar una función de control vectorial que mejora el paso por curva y la estabilidad. Enviando más potencia a la rueda que tenga más agarre y haciendo que el coche traccione mejor.

Tiene cinco modos de conducción, uno de ellos para circuito. El control de estabilidad puede desconectarse para una conducción más deportiva. Y hay un botón de color azul, para regular la frenada regenerativa. Incluyendo la conducción con un solo pedal, para no tener que pisar el freno.

Además, también tiene un botón rojo, que durante 10 segundos te da potencia extra.