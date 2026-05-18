Baja de los 21.400 euros el SUV japonés de diseño único que ha triunfado entre los españoles

El Nissan Juke acaba de recibir una actualización primaveral bastante merecida por el volumen de ventas que está obteniendo, registrando crecimientos anuales y situándose bastante bien dentro del segmento de los SUV Compactos. Pues ese posicionamiento ha mejorado aún más porque el modelo ha recibido un descuento por el que su precio de partida ahora está en los 21.325 euros para su versión de motorización de gasolina.

Esta oferta corrige uno de los defectos de este modelo, al que algunos han considerado caro para mantener una propulsión tradicional y bastante básica. Integra un motor de 1.0 litros y tres cilindros en línea turboalimentado que entrega 114 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,7 segundos, una velocidad máxima de 180 km/h y un consumo razonable de combustible de 5,8 litros cada 100 kilómetros.

Nissan Juke | Nissan

Sin sorpresas

Esta motorización está vinculada a una tracción delantera y una transmisión manual de seis marchas. Vamos, que no hay sorpresas. Ni la mecánica ni las prestaciones no son las más atractivas. Sin embargo, el comportamiento del coche en carretera sí que es muy positivo, suave y práctico para no tener sobresaltos al volante.

Además, el conductor tendrá la ayuda de los sistemas de asistencia obligados por la Unión Europea más alguno otro como la Protección Antirrobo. El Juke, gracias a esta tecnología y a su robusto físico, ha sido calificado con cinco estrellas Euro NCAP, máxima nota en materia de seguridad. Pero no es un coche que pueda presumir de equipamiento vanguardista. Su pantalla táctil de 12,3 pulgadas con apps integradas es lo más destacable, pero también es algo que ya no puede faltar en un vehículo moderno.

Nissan Juke | Nissan

Falta de comodidad

El Nissan Juke es uno de los SUVs más compactos y urbanos, con una largura de 4,21 metros, anchura de 1,8, y un alto de 1,59. A pesar de este tamaño, consigue desplegar un generoso maletero de 422 litros que ya quisieran tener modelos más grandes. Eso sí, hay una razón para que alcance esta cifra, renuncia a espacio para las tres plazas traseras, demasiado estrechas.

Uno de los aspectos que más atraen del Nissan Juke es su diseño cargado de personalidad y que responde a la estética que la marca japonesa está aplicando a sus modelos en los últimos años. Con la oferta que recibe este SUV Compacto, sin duda, mejora bastante la calidad-precio de este coche que ya rinde bien en el mercado pero que está preparado para dar aún más batalla.