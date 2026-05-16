¿Cómo el Skoda Fabia tiene un maletero de 380 litros, 60 más que el Sandero, a pesar de medir 4,1 metros de largo?

Cuando se habla de una de las virtudes por las cuales el Dacia Sandero es el coche líder en España, se suele mencionar la capacidad de maletero, 320 litros. Se trata de una cifra inusualmente elevada para un coche que no llega a los 4,1 metros de largo y se queda en 1,53 de alto. No obstante, hay otro vehículo de medidas similares que supera el tamaño de su maletero hasta en 60 litros. El Skoda Fabia es todo un prodigio del espacio.

Este modelo de la marca checa es apenas 20 mm más largo que el Sandero, y es más bajo en 8 mm. No obstante, su maletero alcanza los 380 litros, ofreciendo cinco plazas con una comodidad bastante decente. Es decir, no renuncia al espacio para los pasajeros para presumir de capacidad de carga. Conseguir este equilibrio es el resultado de un gran trabajo de diseño e ingeniería.

Skoda Fabia 130 | Skoda

Una plataforma de Volkswagen

Lo normal para un coche urbano es situarse por debajo de los 250 litros de maletero, los 380 del Fabia es un liderazgo apabullante en su segmento. Lo logra gracias a la plataforma sobre la que está construido el vehículo, la MQB-A0 del Grupo Volkswagen. Uno de los objetivos de esta arquitectura es, precisamente, la optimización del espacio. En el Fabia, esa meta se ha llevado al nivel superior a través de la distribución en el habitáculo.

En el interior, no encontramos florituras. Es un coche súper práctico y con un diseño minimalista y básico, con líneas rectas, formas verticales y cuadradas tanto en el techo como en cada uno de los extremos. Vamos, que renuncia a un dibujo más atractivo, como la caída en ola de los coupés o los deportivos, para destacar por su utilidad. Es la base de la filosofía “simply clever” de Skoda.

Skoda Fabia | Skoda

Hasta un soporte de paraguas

Este dogma quiere ofrecer soluciones sencillas a problemas aparentemente complejos. Por ejemplo, dobles fondos donde poder guardas cosas, ganchos para colgar bolsos o camisas, o hasta un soporte para paraguas. Lo mejor es que estos elementos no ocupan espacio como tal, sino que se colocan en rincones que en la inmensa mayoría de los coches serían inútiles.

Pero la virtud del maletero del Skoda Fabia no se queda solo en su capacidad interior. El portón trasero también ha sido diseñado pensando en el pragmatismo, es bastante amplio para facilitar la entrada y salida de cargas voluminosas. En definitiva, si se busca un coche urbano pero con un espacio prodigioso para cubrir, por ejemplo, las necesidades de una familia, el Fabia es una de las mejores elecciones. Además, sigue siendo puramente de gasolina.