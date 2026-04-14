Así te afecta el uso del móvil conduciendo según si estás en llamada o escribiendo por WhatsApp

Imposible erradicar conductas inapropiadas al cien por cien, está claro. Las campañas de concienciación nunca son suficientes y parece que así será para siempre, sobre todo cuando se trata de una de las principales causas de accidentes. Hablamos del uso del teléfono móvil en el coche.

Todo parte de la mera existencia del dispositivo móvil en el habitáculo y se profundiza cuando el humano toma a éste como una extensión propia, como si se tratase de cualquier otro momento del día en el que estamos fuera del coche. Y es que si bien es cierto que en ocasiones se apunta a la Dirección General de Tráfico por tener cierto interés recaudatorio, no es menos cierto que el móvil en el coche es un problema muy importante en la actualidad.

Entre “las infracciones más comunes y que generan un mayor número de sanciones”, en palabras de la DGT, aparece el uso del móvil. La advertencia sobre su manipulación cuando vamos conduciendo no es ningún capricho, sino que atiende al la necesidad de acabar con las distracción, que es el causante de la cuarta parte de los accidentes.

Infografía Uso del Móvil | Revista Seguridad Vial DGT

El teléfono móvil en el coche, hoy

Y no estará al nivel de las más severas en cuanto a pérdida de puntas y monto a pagar como lo que genera una denuncia por exceso de velocidad o consumo de drogas o alcohol, pero recibir una multa por culpa del dispositivo móvil equivale a que te expongas a una quita de tres a seis puntos de tu licencia y a 200 euros en concepto de infracción.

“Mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) es motivo de sanción”, indica la DGT y especifica: “Conducir sujetando el móvil con la mano se castiga con la retirada de 6 puntos”. Todo lo contrario a los casos que ha difundido días atrás desde sus redes sociales, aunque vale recordar que aún llevando el celular como GPS puedes ser objeto de multa.

Con motivo del 65° aniversario de la Unidad de Medios Aéreos (UMA), la cuenta oficial de Xpublicó un vídeo en el que dos choferes de transporte son pillados por uno de los helicópteros mientras con una mano toman el volante y con la otra hablan y envían mensajes. Mantener los ojos al frente, las dos manos al volante e ir atentos al cien por ciento es la recomendación del caso, mientras se advierte dicha pérdida de puntos “aunque seas conductor profesional”.