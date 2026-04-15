Si estás buscando un bifuel para ahorrar combustible, estos tres SUV compactos por 20.000 euros son la mejor opción

El año pasado se vendieron un 76,9% más de coches con motorización bifuel (suma motor de gasolina y otro de Gas Licuado del Petróleo, lo que le concede Etiqueta ECO) que en 2024. En 2026, la tendencia al alza sigue. Por tanto, es normal que haya escuchado hablar últimamente de este tipo de vehículo y se haya interesado por conocerlos e, incluso, por comprar uno. Como los SUV Compactos son uno de los segmentos más populares, presentamos tres modelos bifuel con este tipo de carrocería.

Renault Captur

Modelo Renault Captur | Europa Press

Nos trasladamos a Francia para comentar sobre la versión bifuel del Renault Captur, que se puede comprar desde 22.495 euros. Lo más interesante de este coche es que está disponible con multitud de acabados a elección del cliente, pudiendo personalizarse según las necesidades y demandas de cada uno. Además, es un vehículo de cinco plazas muy espacioso (cuenta con un maletero de 487 litros) ideal para familias que vivan en ciudad.

Sus alternativas alcanzan también la propia motorización porque se puede adquirir con 100 CV o 120 CV de potencia. La primera, lógicamente, tiene peores prestaciones, acelera de 0 a 100 en 13 segundos, alcanza una velocidad máxima de 173 km/h y su consumo cada 100 kilómetros es de 6,1 litros. La versión de 120 CV gasta solo 5,9 litros, acelera en 12 segundos y llega a los 180 km/h. Ambas se pueden conseguir al mismo precio, cómo compensa entonces la alternativa menos potente, pues ofreciendo más equipamiento.

DR 3.0

DR 3.0 | DR

Se cumplen 20 años del nacimiento de la marca italiana DR, cuyos vehículos tienen un diseño muy distintivo y atractivo, como el de este DR 3.0 bifuel que se puede comprar desde 21.704 euros. Si el exterior es llamativo, el interior también seduce no solo por su aspecto, sino también por su espacio (420 litros de maletero y comodidad para los pasajeros) y un equipamiento interesante como su pantalla táctil de 9 pulgadas para el sistema multimedia o su techo solar de cristal delantero.

Respecto a la motorización, al propulsor de GLP se une uno de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros en línea que entrega una potencia conjunta de 114 CV. Su velocidad máxima es de 175 km/h y acelera de 0 a 100 en 11,5 segundos, prestaciones muy dignas que se ven empañadas por el gran defecto de este coche, sus 9,3 litros de consumo cada 100 kilómetros. Es un coche que sale caro en el día a día.

EVO 5

EVO 5 | EVO

Cerramos con el SUV más grande de los tres, tanto que se acerca al segmento SUV Mediano, el EVO 5. También es el más barato porque su versión bifuel se puede adquirir desde 19.900 euros. Sus 4,32 metros de largo y 1,64 de alto permiten desplegar un maletero de 690 litros, aunque tal vez podrían haberlo reducido para mayor comodidad en los asientos traseros de los pasajeros que superen el 1,75.

Es un coche bonito, con una estética que incluso remite a coches de gama más alta pero que se queda corto en equipamiento y tecnología, por algo es tan barato. Su motorización es idéntica a la del DR 3.0 porque EVO es la marca “low cost” de DR, pero en este caso desarrolla 120 CV de potencia. Ambos modelos comparten virtudes, muy buenas prestaciones (el EVO 5 puede alcanzar los 185 km/h) pero también el defecto de los 9,3 litros de consumo cada 100 kilómetros. Claro que es más comprensible en el EVO 5 al ser un coche más grande y pesado. Se le perdona.