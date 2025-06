La Euro 7 explicada para todo el mundo: lo que se viene y cómo afecta a tu coche

Que la nueva normativa Euro 7 será realidad, de eso no parece caber duda alguna, dado que ya se ha aprobado, pero para su entrada en vigor no habrá que esperar hasta el 2026, sino hasta el 2027. Ese año, tanto los turismos como las furgonetas deberán empezar a cumplir con las actualizaciones que la Euro 7 aplicará a la vigente normativa, aunque para los vehículos de transporte pesado su vigencia iniciará en 2029.

¿Pero en qué consisten esas actualizaciones? Lo primero a dejar en claro no es precisamente una puesta al día. Con la Euro 6, los limites de emisiones de gases no se tocan para los turismos y furgonetas. El óxido de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2) son tres de los gases que la normativa combate y los límites sobre ellos no se alterarán.

Los diésel se mantendrán en los 80 mg/km de NOx –aunque se había establecido que se redujera a 60–, 90 g/km de CO2 y 0,5 de CO actuales. Los vehículos de gasolina seguirán bajo la media de 60 mg/km de NOx, de 120 g/km de CO2 y, en cuanto al CO, veremos si se mantiene en 1,0 g/km o se reduce al 0,5 como en los diésel.

Euro 7: Reducción notable para los pesados y mayor durabilidad

En los que habrá una reducción de gases notable sobre la contaminación contemplada por la Euro 6 es en los vehículos pesados, como autobuses y camiones. A partir de la Euro 7, éstos deberán cumplir una reducción del 60 por ciento y tiene lógica, ya que los transportes de larga distancia por carretera representan gran parte de las emisiones de CO2. Marcas como Volvo y su primer camión cien por ciento eléctrico, el FH Aero Electric E-axle, que anuncia justamente una reducción significativa, ya se están preparando.

Con las autonomías de los híbridos y eléctricos sucede que una cosa es la cifra homologada, la que anuncian las marcas tras las pruebas oficiales, y otra diferente es la que obtenemos cuando sacamos el coche a una prueba de conducción por ciudad, autopista y carretera, lo que da como resultado cifras reales de eficiencia. Pues, la Euro 7 obligará a los coches a estas pruebas de manejo reales, para así recoger datos de emisión certeros.

Uno de los puntos más importantes estará en el período de cumplimiento de los estándares de emisiones, que se duplicará. Mientras la Euro 6 establece un mínimo de cinco años o de 100.000 kilómetros, a partir del 2027 los coches deberán cumplir con los estándares durante al menos 10 años o un acumulado de 200.000 km.