Ni Opel ni Peugeot: la versión de Volkswagen GTI que llegó de otra dimensión

Dudo que haya sido una coincidencia. Lo de los alemanes suena a toda una oportunidad de agenda. Casos como los disruptivos conceptos Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo yPeugeot Polygon confirman la tendencia de estos días en la industria automotriz: los diseños que atraviesan el portal desde la dimensión virtual para materializarse en coches físicos, listos para exhibirse en tours o salones de automóviles. Tendencia, pero nada nuevo. Volkswagen lo acaba de demostrar con su ejemplo.

La marca de Wolfsburgo, desde su sitio oficial de noticias, acaba de sacar del cajón de los recuerdos al GTI imposible, el que nunca nadie tendrá, salvo mediante simulador. El Volkswagen GTI Roadster es la prueba de que, cuando el fabricante alemán quiere, se entromete en el séquito de los superdeportivos. Con coches que no pasan de experimentales, sí, pero superdeportivos al fin. En imágenes recientemente publicadas, este biplaza a cielo abierto se deja ver en circuito, pero en realidad lleva más de una década de existencia.

Volkswagen GTI Vision | Volkswagen

Para sus bocetos, otro prototipo fue vital. El Design Vision GTI presentado en 2013 anticipó, con elocuencia, una postura de compacto de carrera. El pilar C y las molduras laterales que contribuyeron a sus ensanchados rodados lo definieron en gran medida. Estas características se reinterpretaron en el GTI Roadster, revelado al año siguiente. Hablar del GTI Roadster es hablar de aerodinámica en primer lugar y el alerón trasero, aportando su carga aerodinámica, tuvo mucho que ver.

Origen y datos técnicos del Volkswagen GTI Roadster

De manera tal que no nació este olvidado biplaza de la nada misma. No es que los diseñadores soñaron un día con él y a la mañana siguiente lo estaban volcando al papel antes de que se les fuera la idea. Tampoco fue una iniciativa exclusiva de ellos, sino una colaboración entre Volkswagen y Sony Computer Entertainment. El GTI Roadster se basó en el Design, pero su génesis virtual fue, de hecho, un proyecto impulsado por la compañía de videojuegos para conmemorar los 15 años que Gran Turismo.

Volkswagen GTI Roadster | Volkswagen

Klaus Bischoff, jefe de Diseño de Volkswagen, convocó en aquel entonces un concurso interno, en el que el jurado estaría compuesto por el creador del juego, ni más ni menos, quien además se consideraba un admirador del Golf GTI, que formaba parte de su cochera: Kazunori Yamauchi. Ya con el diseño ganador, resultado de la mente de los tres concursantes y del trabajo en conjunto con otros diseñadores de la marca, en mayo del 2014 fue revelada la versión virtual y, días después, el coche tangible.

Un largo de 4,15 metros, una distancia entre ejes de 2,49 metros, un ancho de 1,89 y 1,09 metros de altura, motor V6 3.0 biturbo que envía a las cuatro ruedas más de 500 CV de potencia y un par de 560 Nm –con el atractivo de producir 500 Nm ya en la línea de las 2.000 revoluciones por minuto–, un 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y una velocidad máxima brutal de 309 km/h. Un supercar del que quizás no estabas al tanto y que, en quienes se han pasado el Gran Turismo 6, quizás despierte nostalgia.