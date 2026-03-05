Este domingo, en CC: El nuevo Cupra Born, las novedades de Dacia y muchos más en Centímetros Cúbicos

Este domingo, 8 de marzo, en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 09:45h,), tendrá como principal protagonista al nuevo modelo de la marca Cupra, el Born, que llega cuando pensábamos que ya tenía una gama muy completa con compactos, familiares y SUVs de todos los tamaños, ahora ha decidido sumar una actualización del que fue su primer 100% eléctrico.

Nos encantan los cumpleaños y más si son de todo un clásico como el Renault Clio, del que celebraremos su 35 aniversario. Un modelo que se presentó en el Salón del Automóvil de París de 1990, que sería el sucesor del Renault 5. Una tarea complicada, ya que el modelo al que iba a sustituir llevaba dos décadas siendo la referencia entre los utilitarios, con más de 5,5 millones de unidades vendidas.

Llegó con muchas novedades bajo el brazo. La primera, su nombre, que dejaba atrás las denominaciones con números. Y la segunda, una filosofía de ofrecer más por menos dinero, junto con más detalles que repasaremos.

Viajaremos a Francia para descubrir todas las novedades que prepara Dacia para este 2026 en algunos de sus modelos, porque si necesitas un pequeño 100% eléctrico, un coche para el día a día, un monovolumen, un familiar de lo más completo o un 4x4.

Nos iremos a Niza para centrarnos en dos modelos que creo serán los más demandados los próximos meses, sobre todo por su innovación mecánica: los Sandero Stepway GLP y Bigster G150 4x4.

Terminaremos este capítulo con la última obra de Porsche, el Macan GTS eléctrico, cuyo modelo original estaba diseñado para competir. En 1964 debutó en la Targa Florio, haciéndose con el primer y segundo puesto.

Ahora, por primera vez, un Porsche Macan eléctrico lleva estas siglas legendarias, no es para menos ya que sus prestaciones siguen siendo muy deportivas, y lo conduciremos por las carreteras de Niza.