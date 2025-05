Ahora que pronto tendremos buen tiempo, ¿qué te parece un descapotable como este?

Con la primavera alterándonos la sangre ya y el verano que ya casi se puede oler, lo normal es que nos den ganas de agarrar un descapotable y salir a pasear, con el sol dándole un brillo especial a todo y el viento moviéndonos el pelo. El Fiat Barchetta, un roadster que estuvo en el mercado entre 1995 y 2005, se convierte en el plan perfecto para disfrutar del buen tiempo sin complicaciones ahora que se vienen días de cielo azul.

El Barchetta salió de la base del Fiat Punto y llegó en los 90 con ganas de comerse el mundo, midiéndose con otros descapotables biplaza como el Mazda MX-5, y lo hizo con un diseño que todavía hoy hace que más de uno se pare a mirarlo. En el mercado de segunda mano, su valor lleva años sin moverse apenas y no parece que vaya a caer, así que puede ser una apuesta interesante para los que quieren un clásico que no duela al bolsillo. Con el buen tiempo que se viene, este pequeño descapotable promete fines de semana llenos de sol y buen rollo.

Un diseño que enamora a primera vista

El Fiat Barchetta tiene un encanto especial que empieza por su diseño, obra del estilista Andreas Zapatinas, que quiso volver a las curvas después de una época de líneas rectas en Fiat. Su silueta es pura poesía italiana, con detalles que lo hacen único, como los tiradores de las puertas enrasados, una toma de aire en el faldón delantero que parece esculpida con mimo, o los pilotos traseros dobles que le dan un toque elegante. La carrocería, pintada en colores vivos, y el interior a juego crean un conjunto que destila personalidad por los cuatro costados.

FIAT Barchetta | FIAT

El Barchetta es un coche sencillo por dentro, pero tiene un aire retro que no te deja indiferente. El salpicadero fue renovado en 2003 con un frontal más anguloso, aunque las primeras unidades tienen un encanto más clásico. Eso sí, hay que tener ojo con algunos detalles, como el variador de fase en modelos anteriores a 1999, que puede dar problemas si no se ha mantenido bien, o la chapa fina del maletero, que a veces se descuadra. Si se encuentra una unidad con techo duro, mejor, porque la capota de lona no siempre aguanta bien el paso del tiempo.

Diversión al volante y un precio decente

Conducir el Barchetta es una delicia para los que buscan un coche tranquilo, pero con carácter. Su motor 1.8 de 131 CV responde de maravilla en un uso normal, aunque si se le pisa a fondo, puede dejar con ganas de más, porque no da ese empujón que uno espera al apurar las marchas. Los desarrollos largos, que se acortaron un poco en 1999, están pensados para una conducción relajada, no para ir como si estuvieras en un rally. En carreteras reviradas, con la capota bajada y el sol dándote en la cara, este coche saca una sonrisa que no se borra fácilmente.

Si se anda buscando un Barchetta de segunda mano, lo más común es dar con unidades que tienen entre 70.000 y 150.000 kilómetros, porque no son de esos coches que se usaban para ir al súper todos los días, y su precio está más o menos clavado entre 4.000 y 6.000 euros, sin grandes cambios. Los fabricados entre 2003 y 2005, de la segunda serie, son más difíciles de pillar, pero no valen tanto la pena como para soltar un dineral extra. Lo mejor es buscar uno que esté bien cuidado, sobre todo con el variador de fase y el bastidor de la capota, que si no están en buen estado, pueden dar más de un disgusto.

El compañero perfecto para el buen tiempo

El Fiat Barchetta es ese descapotable que te hace exprimir los días de sol al máximo, y que tiene un diseño que llama la atención y una conducción que te saca una sonrisa tonta. Con el buen tiempo ya asomando, este clásico italiano se convierte en el compañero ideal para escapadas de fin de semana o para perderse por carreteras sin rumbo fijo, disfrutando del paisaje con el cielo abierto sobre la cabeza.