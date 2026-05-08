Este domingo, en CC: Probamos al Cupra Born, conocemos al BMW Serie 7, conducimos el nuevo Mercedes GLB y nos ponemos al volante del BYD ATTO 3 NEO

Este domingo, 10 de mayo, en Centímetros Cúbicos (Antena 3- 09:45h) tendremos la primera toma de contacto con la sexta generación de la serie 7 de BMW, una de las representaciones del lujo y la innovación bajo el mismo techo. Y es que esta nueva pretende seguir siendo el buque insignia de la marca.

El nuevo Serie 7 apuesta por la sostenibilidad en el diseño y en la producción, con sus nuevas baterías con menor huella de carbono, llantas de aluminio reciclado y energías renovables. No te lo pierdas este domingo.

BMW Serie 7 | Centímetros Cúbicos

No dejamos alemania, y probaremos la segunda generación del Mercedes GLB, el SUV compacto con espacio para hasta 7 ocupantes que gana enteros estética y tecnológicamente respecto a su antecesor y mantiene su filosofía de "coche para todo".

Y es que el SUV más versátil de la estrella crece en tamaño y sigue siendo una opción muy atractiva para las familias.

Sin dejar los eléctricos, volveremos a España para conocer la segunda generación del Cupra Born. Y es que han pasado ya cinco años desde el nacimiento del primer modelo eléctrico de la marca española.

El Born, que marcaba el principio de una nueva era desde su nacimiento, este 2026 llega con una nueva puesta a punto, un lenguaje de diseño más expresivo y nuevos faros, entre otras mejoras, especialmente en eficiencia eléctrica.

Mercedes GLB | Centímetros Cúbicos

Y de ahí a China, sin salir de España, porque probamos también la evolución del Atto 3, un todo camino compacto con tecnología avanzada que fue de los primeros eléctricos de BYD que aterrizaron en España.

El Atto 3 llega con novedades estéticas y con un cambio bajo su pie, con el apellido EVO., que es cien por cien eléctrico.

No faltarán a la cita semanal las últimas novedades del mundo del motor en formato breve y la competición, centrada en nuestro país.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.