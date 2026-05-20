La OCU afirma que el seguro para un coche eléctrico es un 36% más caro que para uno de gasolina

El seguro de un eléctrico es un 36% más caro de media que el de un coche con motor de gasolina de precio y prestaciones comparables, según un análisis de 9 pólizas de automóvil a todo riesgo, con y sin franquicia, realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El estudio advierte también de enormes diferencias de precio en las primas para un mismo automóvil entre las 9 pólizas analizadas. Por ejemplo, el coste del seguro a todo riesgo para un mismo modelo eléctrico varía entre 544 y 2.934 euros según la aseguradora; y entre 274 y 745 euros si es un seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros.

En el caso de un híbrido similar, el sobrecoste alcanza un 20% de media, sin que haya diferencias significativas entre un híbrido enchufable y uno no enchufable.

OCU considera que el sobreprecio para un eléctrico podría explicarse por el elevado coste de la reparación de las baterías en caso de siniestro, que para un automóvil de gran autonomía podría alcanzar los 15.000 euros; y que tras una colisión suele ser necesario sustituirlas por otras nuevas.

Sin embargo, la organización considera que no se justifica para un híbrido no enchufable, puesto que su batería es más pequeña y por lo tanto bastante más barata (alrededor de 2.500 euros); aunque podrían entrar en juego otros factores.

En el caso de un accidente con un vehículo eléctrico que implique la sustitución de las baterías, la compañía podría preferir declararlo como siniestro total y ofrecer el valor venal del coche.