Lanzan un nuevo seguro para proteger al coche frente a hackeos, clonación de llaves y bloqueos

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha lanzado RACE CiberAuto, un seguro específico para cubrir los ciberriesgos del vehículo en un contexto de creciente digitalización del automóvil, que ha pasado de ser un producto puramente mecánico a convertirse en un sistema conectado con software, aplicaciones y servicios remotos.

La compañía ha presentado este nuevo producto tras detectar, a través del Observatorio de Conductores, una preocupación creciente entre los automovilistas. Según ese estudio, el 84,5% de los conductores manifiesta inquietud ante la posibilidad de sufrir un ciberataque vinculado a su vehículo.

RACE ha explicado que el seguro nace para dar respuesta a amenazas como el bloqueo remoto del coche, la clonación de llaves o la recuperación del software tras un ataque, riesgos que, según la entidad, ya forman parte de la realidad cotidiana del conductor.

El nuevo seguro es complementario y puede contratarlo cualquier automovilista o motorista, sin necesidad de ser socio del RACE y sin cambiar de aseguradora. Su precio es de 19,99 euros al año para socios y de 24,99 euros para no socios.

Entre sus coberturas, incluye asistencia técnica especializada ante incidentes digitales, recuperación del acceso al vehículo tras bloqueos por ciberataque, protección frente a la clonación de llaves, reembolso de gastos derivados de ataques digitales, asesoramiento jurídico en caso de ciberdelito y monitorización preventiva para la detección de amenazas.

La iniciativa se apoya en el acuerdo alcanzado recientemente con Lazarus Technology, especializada en ciberseguridad, para integrar capacidades de detección, contención y respuesta frente a amenazas digitales.

RACE ha subrayado además que fue pionera en incorporar inteligencia artificial en la asistencia en carretera en 2014 y que ahora amplía esa apuesta tecnológica al ámbito de la protección digital del vehículo.