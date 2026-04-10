La prima media del seguro de coche se situó en 395 euros en marzo de 2026, lo que supone un descenso del 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando alcanzó los 409 euros, según datos del comparador Check24.

La prima media interanual del seguro de coche baja hasta los 395 euros |

De este modo,, de acuerdo con el análisis realizado por la compañía a partir de pólizas contratadas a través de su plataforma. El estudio tiene en cuenta seguros a terceros, terceros ampliado y todo riesgo -con y sin franquicia- y refleja que, por sexto mes consecutivo,

Igualmente, la compañía subraya que, pese a esta moderación de precios, "continúa habiendo mucho margen para ahorrar", al tiempo que ha recordado la importancia de comparar coberturas y tarifas, dado que "las diferencias entre aseguradoras para un mismo perfil son muy significativas".

"En Check24 seguimos muy de cerca la evolución de la prima media del seguro de coche y vemos cómo en marzo se mantiene, por sexto mes consecutivo, por debajo de los 400 euros. En este sentido, quiero recordar a los conductores que continúa habiendo mucho margen para ahorrar: comparar precios y coberturas sigue siendo fundamental, porque las diferencias entre aseguradoras para un mismo perfil son muy significativas", afirma el consejero delegado de Check24, Timm Sprenger.