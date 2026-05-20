El eléctrico más vendido de abril pertenece a Toyota

Toyota completa su oferta multienergía con el nuevo C-HR+, su SUV 100% eléctrico con la personalidad más deportiva y dinámica de la gama del gigante japonés, con autonomía de hasta 609 kilómetros y disponible por un precio de 35.375 euros con tracción delantera, o con 501 kilómetros de autonomía y desde 40.000 euros en tracción completa.

La evolución 100% eléctrica del ya popular Toyota C-HR está arrasando en ventas en los primeros meses del año, sumando 1.236 matriculaciones en el primer cuatrimestre, de las cuales el 67% (unos 831 registros) fueron solo en abril.

El modelo se comercializa en dos versiones. La primera, denominada Electric 250 Advance, cuenta con motor eléctrico de 224 CV y permite una autonomía de conducción de hasta 607 kilómetros. Por su parte, la versión Electric 350 AWD-i Spirit ofrece tracción integral y una autonomía de hasta 501 kilómetros.

Toyota C-HR+ | Toyota

En la versión de tracción total, Toyota C-HR+ Electric expresa su máximo rendimiento gracias a que la plataforma e-TNGA permite la incorporación un motor eléctrico adicional,eAxle, en el eje posterior.

Con una potencia combinada de 343 CV DIN (252 kW) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, ofrece una respuesta instantánea, así como una autonomía máxima combinada de hasta 500 kilómetros.

La versión Advance está disponible desde 35.375 euros, una cifra a la que habría que aplicarle descuentos propios de la marca y del Plan Auto+, por un total de hasta 4.500 euros. De su lado, la versión Spirit se ofrece por 42.425 euros, con descuentos de hasta 4.500 euros.

Toyota C-HR+ Electric cuenta con una batería de ion-litio de gran capacidad, que permite carga rápida en Corriente Continua (CC) del 10% al 80% en solo 30 minutos, incluso en climas fríos, gracias al preacondicionamiento inteligente de la batería.

En cuanto a la carga en corriente alterna (CA), la versión Advance incorpora un cargador a bordo de 11 kW, mientras que el acabado Spirit ofrece una carga aún más rápida, con una unidad de 22 kW. Además, incorpora frenada regenerativa ajustable en 4 niveles mediante levas en el volante, lo que mejora el control y la eficiencia durante la conducción.

Toyota C-HR | EP

Un diseño más deportivo y aerodinámico

El Toyota C-HR+ se presenta como un modelo más deportivo y aerodinámico, con un coeficiente del 0,26 que permite una elevada eficiencia y autonomía en cada trayecto, gracias a su diseño coupé, con spoiler trasero y zaga deportiva.

Además, ese carácter deportivo se aprecia en otros elementos como su frontal sin parrilla, los faros LED de diseño estilizado y la silueta tipo coupé crossover, al que suma su techo panorámico, con una imagen "moderna, sofisticada y con carácter propio". Los tiradores integrados en el pilar C y las llantas de hasta 20 pulgadas (en el acabado Spirit) acentúan su estética dinámica.

Toyota C-HR+ | Toyota

En el interior, el Toyota C-HR+ Electric ofrece un espacio más amplio y confortable, con materiales de alta calidad que varían según el acabado. Los asientos pueden estar tapizados en tela y cuero sintético o ante y cuero sintéticos, todos elaborados a partir de materiales reciclados (PET). Su amplio espacio también se aprecia en el maletero, que alcanza los 416 litros.

Asimismo, presenta una iluminación ambiental personalizable en hasta 64 colores y climatización inteligente mediante bomba de calor de alta eficiencia. A su vez, el acabado Spirit incorpora parabrisas calefactable y asiento del conductor eléctrico con función de memoria.

En materia de tecnología, el C-HR+ ofrece una experiencia de conducción más conectada y envolvente, gracias a elementos como un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 14 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

Completa el conjunto un sistema de sonido JBL Premium de 800 W, con subwoofer de 9 pulgadas y ocho altavoces, de serie en el acabado Spirit.

Toyota C-HR+ | Toyota

Seguridad avanzada con Toyota Safety Sense

En cuanto a seguridad se refiere, el modelo incorpora el innovador sistema de asistencia de salida segura, que alerta mediante una luz roja en los tiradores de puerta interiores si detecta vehículos o ciclistas que se aproximan desde atrás al abrir las puertas.

De serie equipa el amplio conjunto de asistentes a la conducción Toyota Safety Sense, con funciones como el detector de ángulo muerto, el ajuste dinámico de luces de carretera y los sensores de aparcamiento con frenado automático. En el acabado Spirit, se añaden sistemas avanzados como la alerta de tráfico delantero cruzado, el asistente de cambio de carril y la cámara de visión 360º, entre otros.