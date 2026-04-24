La batalla de las baterías no para: Esta es la nueva batería de CATL que tienes que buscar en tu próximo coche eléctrico

CATL es una de las empresas más prestigiosas de baterías para automóviles en todo el mundo. Saben que es un momento crucial para su sector, el fabricante que elabore las mejores baterías liderará la industria cuando la electrificación se complete. Por eso, no es de extrañar que cada poco presenten novedades que signifiquen aumento en las autonomías o reducción de los tiempos de recarga.

La última noticia ha sido la introducción de una nueva generación de las baterías Shenxing. El trabajo de CATL se he enfocado en reducir la producción de calor mientras la batería esté en funcionamiento, en una propagación térmica más eficiente, y en un control más preciso del rendimiento. La consecuencia ha sido un sistema que consigue recargarse del 10% al 98% en solo seis minutos.

Nueva batería CATL | CATL

Mejorar al rival

Es un tiempo récord del que presumen en CATL, y no es para menos. Han logrado vencer a su máximo rival, BYD, cuya batería Blade recarga del 10% al 97% en nueve minutos. La empresa, en un comunicado, afirma que como resultado a su trabajo, “tras 1.000 ciclos completos, la retención de la capacidad de la batería se mantiene por encima del 90%, logrando un equilibrio ideal entre una carga ultrarrápida extrema y una duración de batería ultralarga”.

La nueva generación de batería Shenxing no es la última gran novedad de CATL. También han presentado una nueva versión de la batería Qilin y los resultados son sorprendente, puede alcanzar una autonomía de 1.500 kilómetros. Esta cifra supone que uno de los defectos del coche eléctrico, la falta de autonomía, se esfume, atrayendo a los escépticos.

Autonomía de las baterías eléctricas | Getty

No se ha tocado techo

No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer, como admite el presidente y CEO de CATL, Robin Zeng Yuqun. “El límite de la electroquímica aún está lejos de ser alcanzado y las posibilidades de la ciencia de los materiales están lejos de agotarse”. De hecho, este mismo año la empresa china emprenderá la producción en masa de baterías de iones de sodio, lo que supone un nuevo salto cualitativo en la industria del coche eléctrico.

CATL y BYD ocupan la mitad de todo el mercado de baterías a nivel global. Por tanto, no es de extrañar que después de esta noticia sobre CATL, la respuesta de BYD no se haga de rogar. Como Ronaldo y Messi, Federer y Nadal, la competencia entre las dos empresas es la mejor motivación para que la tecnología de las baterías siga mejorando hasta definir el ganado de esta dura batalla.