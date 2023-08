La obligación que tienen los conductores en muchos países y que podría salvar vidas en España

Todo conductor se ha encontrado en más de una ocasión con un atasco, una situación que puede llegar a ser desesperante. Sin embargo, estos no solo se producen por tráfico denso, sino también por accidentes a los que necesitan acudir vehículos de emergencia rápidamente. Y es por ello que en Alemania existen leyes para que esto pueda suceder ágilmente.

Concretamente, esta acción consiste en que los vehículos se dispongan lo más próximo a su derecha o izquierda posible para generar un carril en el medio por el que puedan circular los vehículos de emergencia, tales como bomberos, ambulancias o coches de policía. Pero esto no solo sucede cuando hay un accidente, sino en cualquier atasco.

Alemania tiene una ley que puede salvar vidas y que podría llegar a España

Y es que en cuanto el tráfico se ralentiza o se detiene, los vehículos se mueven hacia los lados para formar un pasillo. Aquellos que circulan por el carril derecho lo harán hacia la izquierda y los del carril izquierdo hacia la derecha, permitiendo en todo momento que haya hueco para que en un vehículo de emergencia pueda circular.

Es algo que no solo se hace en Alemania por ley, sino también en otros países como Luxemburgo o Austria. No obstante, la ley también estipula que tan solo vehículos de emergencia, quitanieves, grúas o vehículos de remolque pueden hacer uso de este carril, dejando exentas a motos y cualquier otro tipo de vehículo.

Accidente de tráfico | PXFUEL

Y en caso de no solo no cumplir con esto, sino también de no colaborar a formar el carril de emergencia un conductor se enfrenta en Alemania a multas de ente 200 y 300 euros, pérdida de dos puntos del carnet e incluso la prohibición de conducir durante un mes.

No obstante, y aunque en España no existe dicha ley, sí que el conductor está obligado a facilitar el paso de los vehículos de emergencia, y podemos enfrentarnos a multas de 200 euros al considerarse una infracción grave.