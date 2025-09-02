Con el nuevo Jeep Compass 4XE no habrá nada que te pare

Cuando un Compass avanza, todos callan. La distinción urbana es una razón de ser en este SUV americano que, sin embargo, no se puede permitir subestimar la esencia 4x4 que todo Jeep lleva dentro. A esto apunto en las siguientes líneas, porque hay novedades recientes se vinculan a su faceta fuera de carretera.

¿Cuesta desentenderse de su nuevo carácter? Vaya que sí, porque esta tercera generación expresa un Compass de líneas algo más temerarias –sí, entregándose a la tendencia de la carrocería angular, lo sé– que el antecesor, producto de unas molduras más desafiantes, un rediseño en el techo y otras modificaciones que dan como resultado un SUV con postura con más ataque. En definitiva, hablamos de una actualización visual inherente a su evolución todoterreno.

El Compass ha elevado 10 milímetros su suspensión. Parece poco, pero es suficiente para alterar el producto, ya que de esta manera se incrementa la distancia al suelo –hasta el momento era de 198 y de 201 milímetros según versión–, que genera un mejor ángulo de aproximación –antes de 16,8 grados, ahora de 27°–, en tanto que el ángulo de salida no se ha movido de sus 31 grados. Comparando de perfil al Compass entrante con el que está en retirada, se puede apreciar cómo el corte inferior del nuevo paragolpes delantero ayuda a optimizar el ángulo de ataque.

El nuevo Compass 4Xe ofrece un aspecto imponente, pura esencia todoterreno | Jeep

Esencia todoterreno por fuera y por dentro en el Jeep Compass 2026

Vale recordar que se trata de un Compass redimensionado, ya que ahora es 15 centímetros más largo, cinco centímetros más ancho y cinco más alto y nada menos que 16 centímetros superior en distancia entre ejes. Esto le da a los pasajeros más espacio en su interior, que, al mismo tiempo, se ha sometido a una metamorfosis, con la que ahora está más preparado para los días de expedición fuera de la ciudad.

Como el manejo todoterreno te invita a ensuciarte y aumenta los riesgos de daño, incluyendo al habitáculo, al Compass 2026 se lo ha equipado con materiales más resistentes y duraderos, partiendo de la tela recubierta con poliuretano para los asientos, lo que además significa una mayor sencillez al momento de la limpieza.

Para cuando lleves tus mascotas los días de campamento o bien te escapes de pesca, por trabajo y por tanto tengas que transportar equipos, los respaldos traseros están asegurados con una superficie anti-arañazos y agregan elementos para el almacenamiento extra. En conclusión, una nueva generación que se aleja de la ciudad desde el momento en que conoces su diseño y que esparce este concepto puertas adentro.