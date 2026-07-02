Nunca has visto una pantalla así: en este SUV chino, la pantalla también se desplaza

En la era de las pantallas, los fabricantes chinos han impuesto una tendencia cada vez más globalizada: el derecho del acompañante a contar con su propia interfaz digital. Entonces, Mercedes Benz, que no pierde un segundo en intentar estar a la vanguardia, decidió aplicar esta disposición en el sistema MBUX de sus modelos, entre los que destaca la nueva generación del CLA.

Omoda 7 | Omoda

De una manera mucho más curiosa e inusual, pero bajo el mismo propósito de dividir para evitar distracciones, el Mazda CX-6e se anota en la causa recurriendo a una pantalla horizontal no insertada en el salpicadero, sino flotante y estirada para que el copiloto esté a su alcance. Pues, dudo que hayas visto antes una como la del Omoda 7, que rompe con toda lógica.

En este SUV compacto de Chery, su tamaño de 15,6 pulgadas es lo menos interesante y su resolución de 2.5 k pasa a un segundo plano cuando accionamos su función más singular. En el Omoda 7, el techo solar no es el único elemento corredizo, ya que su pantalla central deja de ser central cuando empieza a deslizarse hacia la zona de acompañante.

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La pantalla deslizante del Omoda 7: cómo se acciona

Para tal especificación, los 12,7 milímetros de grosor ponen en cifra una ligereza que contribuye a que su integración al salpicadero con posición regulable resulte funcional y viable. Una lateralización que se realiza de manera táctil para trasladarla al copiloto –que así puede manipular las funciones de navegación, climatización e infoentretenimiento– y que se ejecuta con el mismo gesto, aunque en sentido contrario, o bien utilizando un botón en el volante para devolverla a la zona central.

A propósito de su hábitat natural, acompañándola sobre el túnel central espera una superficie de carga inalámbrica ultrarrápida de 50 watts, que se diferencia de los cargadores inalámbricos convencionales por tomar la escena en lugar de esconderse debajo de la consola.

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Pero la pantalla central con desplazamiento lateral, si hablamos de apoderarse de la escena, es aquí la gran protagonista. Hemos visto pantallas verticales llamativas e imponentes como las del hermano de este SUV, el Jaecoo 7, y otras de lo más tradicionales en dimensiones y posición. A su manera, una manera de momento única en el mercado, la del Omoda 7 expone el rol del acompañante en el control digital y las intenciones de la industria de transformar, con tecnologías cada vez más avanzadas, el modo en que concebimos el interior.