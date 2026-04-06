El nuevo compacto chino eléctrico con aires de Volkswagen Golf que se fabrica en Europa y contará con ayudas

Si uno busca cuántos modelos compactos 100% eléctricos se venden en el mercado español se lleva una sorpresa, solo 9. Si sumamos coches con cuerpo y condiciones similares, urbanos y utilitarios, con la misma motorización, la cifra asciende a 32. No obstante, los SUV ya son más de 100. La tendencia es clara, pero hay marcas que prefieren aprovechar los nichos menos poblados de oferta para rascar clientes. Es lo que hará GAC con su Aion UT.

La marca ya ha comenzado la producción de este modelo compacto y 100% eléctrico en Europa para su posterior venta en el Viejo Continente. Están haciéndolo en la planta del fabricante austríaco Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG, que ha desarrollado vehículos para otras grandes empresas, como el Mercedes-Benz Clase G, el BMW X3 o el Jeep Grand Cherokee.

GAC Aion UT | GAC

Top de fabricantes chinos

Gracias a su amplio background produciendo modelo reconocidos y que han sido exitosos en el mercado, los coches que salen de la Magna Steyr se conciben como fiables y eficientes. Esto mismo pasará con el Aion UT, que nacerá en Europa con un sello de calidad. Será el segundo modelo 100% eléctrico de GAC (en el top 5 de fabricantes chinos) en llegar al Viejo Continente tras el SUV Aion V que conocimos en 2025.

El Aion UT que se produzca en la planta de Magna no será idéntico al que se vende en China, se han realizado modificaciones para adaptar el modelo a las preferencias y necesidades de los europeos. El coche medirá 4,27 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,57 de alto, integrando un motor de 136 CV para una aceleración de 0 a 100 en 11,9 segundos y una velocidad máxima de 150 km/h.

GAC Aion UT | GAC

Carga de dispositivos

Este propulsor se alimenta de una batería de 60 kWh.Su autonomía alcanza los 430 kilómetros y, gracias a una carga rápida, se puede recuperar del 30% al 80% en solo 24 minutos. Como con cualquier coche que procede de China, las expectativas sobre su catálogo tecnológico es bastante elevada.

En el caso del Aion UT, debemos destacar su pantalla central de 14,6 pulgadas (muy generosa para un compacto) para el sistema multimedia y que se conecta de forma inalámbrica a Apple CarPlay. Además, cuenta con sistema Vehicle-to-Load, V2L, que permite cargar cualquier tipo de dispositivos portátiles con una potencia de 3,3 kW. Sin una fecha concreta de lanzamiento ni precio, podemos intuir que lo tendremos en la segunda mitad del año y que su coste será muy competitivo.